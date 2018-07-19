Ко второму чтению законопроекта будет предоставлена возможность не одного, а двух оплачиваемых выходных дня. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Вот это стимул: за поход к врачу россиянам предоставят выходной

Госдума предложила ввести нерабочий день для возможности пройти диспансеризацию

19 июля, PrimaMedia. У россиян появится еще один выходной день. Правда, он будет не единым для всех, а индивидуальным. Нерабочим будет объявлен день, когда человек запланирует пройти диспансеризацию, передает ИА AmurMedia.

Данный законопроект планируют закрепить в Трудовом кодексе депутаты Госдумы. Поправки депутаты поддержали в первом чтении.

Согласно законопроекту, человек пишет заявление на прохождение диспансеризации и ему предоставляют на работе выходной, причем с сохранением рабочего места и зарплаты, то есть нерабочий день оплачивается.

По мнению депутатов, это своеобразный стимул вовремя проходить медицинское обследование, дабы выявить болезни на ранних стадиях и успешно начать их лечить.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, сейчас только сотрудники задейтсвованные в сфере общепита проходят плановый медосмотр, остальные же граждане вынуждены брать выходной за свой счет либо откладывать поход к врачу на неопределенный срок.

Поправки же в Трудовой кодекс будут способствовать снижению смертности, о чем говорил Владимир Путин еще в мае.

Планируется, что ко второму чтению законопроекта будет предоставлена возможность не одного, а двух оплачиваемых выходных дня.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

11 главных событий выходных 6-8 июля во Владивостоке

06 июля, 09:10

12 главных событий выходных 29 июня - 1 июля во Владивостоке

29 июня, 10:00

11 главных событий выходных 22 - 24 июня во Владивостоке

22 июня, 09:25
Будущим пенсионерам расскажут какие потери их ждут

16 июля, 19:20

Министр финансов РФ Антон Силуанов предупреждает о радикальном уменьшении пенсий в России

16 июля, 10:55

Лже-силовики открыли сезон охоты: банда "отжимает" квартиры у пожилых россиян

17 июля, 06:10

Комитет Госдумы РФ одобрил повышение пенсионного возраста в России

17 июля, 10:45

Утекают: "Сбербанк" и "Яндекс" прокомментировали утечку данных россиян

18 июля, 12:35

Ничего личного: приставы получат доступ к банковским ячейкам россиян
Новые смартфоны Nokia 1 и Nokia 2.1 можно приобрести только в салонах «Билайн»
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia