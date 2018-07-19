Вот это стимул: за поход к врачу россиянам предоставят выходной

Ко второму чтению законопроекта будет предоставлена возможность не одного, а двух оплачиваемых выходных дня. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Госдума предложила ввести нерабочий день для возможности пройти диспансеризацию

19 июля, PrimaMedia. У россиян появится еще один выходной день. Правда, он будет не единым для всех, а индивидуальным. Нерабочим будет объявлен день, когда человек запланирует пройти диспансеризацию, передает ИА AmurMedia.

Данный законопроект планируют закрепить в Трудовом кодексе депутаты Госдумы. Поправки депутаты поддержали в первом чтении.

Согласно законопроекту, человек пишет заявление на прохождение диспансеризации и ему предоставляют на работе выходной, причем с сохранением рабочего места и зарплаты, то есть нерабочий день оплачивается.

По мнению депутатов, это своеобразный стимул вовремя проходить медицинское обследование, дабы выявить болезни на ранних стадиях и успешно начать их лечить.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, сейчас только сотрудники задейтсвованные в сфере общепита проходят плановый медосмотр, остальные же граждане вынуждены брать выходной за свой счет либо откладывать поход к врачу на неопределенный срок.

Поправки же в Трудовой кодекс будут способствовать снижению смертности, о чем говорил Владимир Путин еще в мае.

Планируется, что ко второму чтению законопроекта будет предоставлена возможность не одного, а двух оплачиваемых выходных дня.