На тысячи километров больше хороших дорог будет в России к 2021 году - Росавтодор. Фото: Антон Балашов

Часть региональных трасс перейдет "федералам"

19 июля, PrimaMedia. К 2021 году в России должно стать значительно больше хороших дорог. Порядка 9 тысяч км региональных трасс перейдут в федеральное подчинение, где магистрали доведут "до ума" за счет российского бюджета, передает ИА AmurMedia.

Расширение сети федеральных трасс запланировано в три этапа. До 2021 года в федеральную собственность перейдет около 9 тысяч км, а еще через 10 лет протяженность федеральных трасс вырастет на треть.Затем до 2026 года в федеральное подчинение будет передано еще 5,4 тыс. км трасс, а до 2031 года — еще 2,9 тысяч км. Об этом рассказали "Известиям" в Росавтодоре.

Дороги, перешедшие в "общероссийское" подчинение будут доведены до необходимого транспортно-эксплуатационного состояния и полностью перейдут на содержание за счет федерального бюджета.