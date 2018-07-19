На тысячи километров больше хороших дорог будет в России к 2021 году - Росавтодор. Фото: Антон Балашов

На тысячи километров больше хороших дорог будет в России к 2021 году - Росавтодор

Часть региональных трасс перейдет "федералам"

19 июля, PrimaMedia. К 2021 году в России должно стать значительно больше хороших дорог. Порядка 9 тысяч км региональных трасс перейдут в федеральное подчинение, где магистрали доведут "до ума" за счет российского бюджета, передает ИА AmurMedia.

Расширение сети федеральных трасс запланировано в три этапа. До 2021 года в федеральную собственность перейдет около 9 тысяч км, а еще через 10 лет протяженность федеральных трасс вырастет на треть.Затем до 2026 года в федеральное подчинение будет передано еще 5,4 тыс. км трасс, а до 2031 года — еще 2,9 тысяч км. Об этом рассказали "Известиям" в Росавтодоре.

Дороги, перешедшие в "общероссийское" подчинение будут доведены до необходимого транспортно-эксплуатационного состояния и полностью перейдут на содержание за счет федерального бюджета.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Битый небитого везет - кто должен платить за разбитую машину из-за ям на дорогах

13 июля, 14:00

Эвакуаторы, налетай: на Адмирала Фокина во Владивостоке появятся ограничительные знаки

04 июля, 16:10

Во Владивостоке завершен ремонт улицы Борисенко

01 июля, 18:35

Столкновение Nissan с леерным ограждением привело к смертельному ДТП во Владивостоке

01 июля, 14:40

За рулем с детства: юных водителей обучают в ВДЦ «Океан»

23 июня, 11:10
Будущим пенсионерам расскажут какие потери их ждут

16 июля, 19:20

Министр финансов РФ Антон Силуанов предупреждает о радикальном уменьшении пенсий в России

16 июля, 10:55

Лже-силовики открыли сезон охоты: банда "отжимает" квартиры у пожилых россиян

17 июля, 06:10

Комитет Госдумы РФ одобрил повышение пенсионного возраста в России

17 июля, 10:45

Утекают: "Сбербанк" и "Яндекс" прокомментировали утечку данных россиян

18 июля, 12:35

Ничего личного: приставы получат доступ к банковским ячейкам россиян
Новые смартфоны Nokia 1 и Nokia 2.1 можно приобрести только в салонах «Билайн»
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia