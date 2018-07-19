Покупки с AliExpress не станут дороже. Фото: pixabay.com

Правительство не сможет устанавливать дополнительные пошлины за онлайн-покупки в зарубежных интернет-магазинах

19 июля, PrimaMedia. Комитет по бюджету и налогам Госдумы исключил из текста законопроекта о таможенном регулировании норму, которая допускала введение платежа за покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах. Ранее кабмин предложил взимать дополнительные пошлины с россиян за онлайн-покупки, передает ИА AmurMedia.

В случае одобрения нормы, правительство получило бы право устанавливать платеж за онлайн-покупки, приобретаемые в рамках международной электронной торговли. Кроме того, кабмин наделялся бы полномочиями определять порядок и сроки уплаты пошлины.

Как пояснил замминистра финансов Илья Трунин, понятия международной электронной торговли нет в законодательстве. Он также согласился с замечанием комитета, что если электронная торговля и должна облагаться, то не только у физических лиц.

"В любом случае это не предмет таможенного регулирования, поскольку те таможенные платежи, которые связаны с пересечением границы и, в частности, с беспошлинным ввозом товаров для их использования, они установлены даже не российским законодательством, а таможенным законодательством Евразийского экономического союза", — цитирует чиновника РИА Новости.

В итоге, Комитет вернулся к поправке, которая содержала такую норму и приняла ее в новой редакции, которая не содержит такого права, возникающего у аппарата правительства

Как сообщало информагентство, ранее Минфин предложил схему, по которой должен был снижаться беспошлинный порог для посылок из-за рубежа. С 1 июля 2018 года этот порог предполагалось снизить до €500, а с июля 2019 года — до €100 за одну посылку и €200 суммарно в месяц одному адресату — физическому лицу. Планировалось, что проект постановление будет согласован уже к 1 июля.

Сейчас в России пошлина не взимается с приобретенных в интернете товаров из-за рубежа, общая стоимость которых ниже €1 тысячи в месяц, а вес легче 31 кг. Сверх этой суммы пошлина составляет 30% и не менее €4 за килограмм.

Российское правительство не первый год обсуждает снижение порога беспошлинного ввоза зарубежных интернет-покупок. В частности, проект бюджета на 2018–2020 годы предполагал его снижение вплоть до €20.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки в зарубежных интернет-магазинах. Цели инициативы — пополнять бюджет страны на 25 млрд рублей ежегодно и сделать российскую интернет-торговлю более конкурентоспособной.