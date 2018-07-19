Прогнули: Samsung выпустит складной смартфон. Фото: Скриншот видео с youtube-канала LEARN COLORS,

Прогнули: Samsung выпустит складной смартфон

Предположительное название будущего гаджета - Samsung Galaxy X

19 июля, PrimaMedia. Samsung анонсировал выпуск складного смартфона. Гибкий смартфон в сложенном виде будет похож на кошелек. Предположительное название будущего гаджета — Samsung Galaxy X, передает ИА AmurMedia.

Фактически в смартфоне будет два экрана с диагональю по 3,5 дюйма, в разложенном виде сливающихся в один экран. В сложенном виде у смартфона с одной стороны будет видет экран, а с другой стороны будут камеры. Из-за наличия двух дисплеев Samsung потребуется более мощный аккумулятор, ранее у компании были проблемы в этой сфере с "взрывоопасным" Galaxy Note 7.

Сообщается, что смартфон с гибким экраном компания обещает представить общественности в начале следующего года в рамках пилотной программы — на выставке Consumer Electronics Show 2019.

По сведениям источников, первая модель смартфона будет достаточно дорогой и нацеленной на узкий сегмент покупателей, однако уже во втором полугодии 2019 года Samsung может расширить "аудиторию" и наладить производство складных смартфонов в рамках третьей флагманской линейкой наряду с Galaxy S и Galaxy Note.

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