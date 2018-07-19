Госдума в первом чтении утвердила создание офшорной зоны на Русском острове

Госдума в первом чтении утвердила создание офшорной зоны во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

ДВ благодаря САРу получит дополнительный инструмент к тем преференциальным режимам, которые уже существуют – ТОРам и Свободному порту

19 июля, PrimaMedia. Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании специальных административных районах (САР) в Приморском крае и Калининградской области на островах Октябрьский и Русский, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Государственная Дума на пленарном заседании рассмотрела пакет из семи законопроектов, связанных с созданием и особенностями регулирования специальных административных районов (САР) на территориях Калининградской области и Приморья.

"Неслучайно выбраны Калининградская область и Приморье. Это наши форпосты на Востоке и на Западе. Мы должны осуществить эти пилотные проекты. И на их примере реализовать другие. Мы можем каждый день смотреть за нефтяными котировками, надеясь, что они будут расти, и будет расти наша экономика либо мы развиваем собственную экономику", – отметил член Совета Федерации Алексей Майоров.

В САР будет установлен гибкий правовой режим, в том числе в части налогового и валютного регулирования, регулирования в части найма иностранной рабочей силы. Принятие законов будет способствовать формированию инвестиционно привлекательной среды для российских и иностранных инвесторов и развитию Приморского края и Калининградской области за счет повышения деловой и инвестиционной активности в данных регионах. Устанавливаются особенности создания, функционирования и упразднения специальных административных районов, планируемых к созданию на территориях острова Русский и острова Октябрьский, предусматривается порядок осуществления административного управления на таких территориях, определяются требования к процедурам и критерии получения статуса резидента специального административного района.

Как ранее комментировал Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, САРы могут заработать уже осенью этого года. "Этот режим будет активирован в сентябре-октябре", – говорил он. По его мнению, привлекательность режима САР состоит в том, что это все же российская юрисдикция. "Два аспекта есть у нового режима — это корпоративный и региональный. Корпоративный аспект — это возможность переноса холдинговых структур при сохранении их прав и обязанностей из одной юрисдикции в другую", — пояснял Министр.

По мнению Максима Орешкина, Дальний Восток благодаря САРу на острове Русский получит дополнительный инструмент к тем преференциальным режимам, которые уже существуют – ТОРам и Свободному порту.

Как в свою очередь комментировал первый заместитель руководителя фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Виктор Пинский, "САРы должны стать альтернативой зарубежным офшорам. Их цель – привлечение инвестиций в Россию. САРы предлагают более гибкие условия работы международным компаниям". По мнению депутата, законопроектами создаются такие условия для холдинговых компаний, которые "лучше или хотя бы не хуже, чем за рубежом".