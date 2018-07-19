Прибрежная территория в районе Андреевки станет частью нацпарка "Земля леопарда"

Нацпарк "Земля леопарда" в Приморье собираются расширять. Фото: АНО "Дальневосточные леопарды"

Здесь неоднократно фиксировали леопардов и тигров, при этом местные ландшафты мало охранялись и уже пострадали от действий человека

19 июля, PrimaMedia. АНО "Дальневосточные леопарды" выступило с инициативой включения в состав "Земли леопарда" нового земельного участка площадью 6000 га. Прибрежная территория в районе поселка Андреевка Приморского края может быть включена в национальный парк в виде отдельного кластера, где также обитают редкие пятнистые кошки, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт ФГБУ "Земля Леопарда".

В 2017 году АНО "Дальневосточные леопарды" получила в дар и оформила в собственность земельный участок в пределах бывшего оленепарка в районе поселка Андреевка Хасанского района. Эта территория непосредственно граничит с Дальневосточным морским заповедником, впечатляя своими прекрасными ландшафтами и богатым биологическим разнообразием.

Кроме того, здесь неоднократно фиксировали дальневосточного леопарда и амурского тигра. До недавнего времени данная территория мало охранялась и уже частично пострадала от действий человека.

За последние 100 лет площадь местообитаний редкой кошки сократилась в 40 раз, но сейчас рост популяции заставляет леопардов расселяться за пределы нацпарка. В связи с этим инициатива АНО "Дальневосточные леопарды" о включении нового участка в ООПТ нашла поддержку у руководства ФГБУ "Земля леопарда".

В настоящее время АНО "Дальневосточные леопарды" в сотрудничестве с ФГБУ "Земля леопарда ведет работу по подготовке проектной документации, необходимой для решения вопроса о расширении национального парка.

Следующим этапом станет государственная экологическая экспертиза, после чего Минприроды России передаст проект постановления о присоединении нового кластерного участка к национальному парку на рассмотрение в правительство Российской Федерации.

Национальный парк "Земля леопарда" создан 5 апреля 2012 году. В настоящее время его площадь составляет 262 тысячи га. За 6 лет существования "Земля леопарда" добилась значительных результатов в деле сохранения уникальной природы этого уголка России. Благодаря успешному пресечению попыток браконьерства, эффективной работе по зимней подкормке копытных, основной кормовой базы хищных кошек, численность дальневосточных леопардов увеличилась и имеет тенденцию к дальнейшему росту. За относительно короткий срок, около 10 лет, популяция краснокнижной кошки выросла более чем в два раза, с 30 до 84 особей.