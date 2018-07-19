Нацпарк "Земля леопарда" в Приморье собираются расширять. Фото: АНО "Дальневосточные леопарды"

Прибрежная территория в районе Андреевки станет частью нацпарка "Земля леопарда"

Здесь неоднократно фиксировали леопардов и тигров, при этом местные ландшафты мало охранялись и уже пострадали от действий человека

19 июля, PrimaMedia. АНО "Дальневосточные леопарды" выступило с инициативой включения в состав "Земли леопарда" нового земельного участка площадью 6000 га. Прибрежная территория в районе поселка Андреевка Приморского края может быть включена в национальный парк в виде отдельного кластера, где также обитают редкие пятнистые кошки, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт ФГБУ "Земля Леопарда".

В 2017 году АНО "Дальневосточные леопарды" получила в дар и оформила в собственность земельный участок в пределах бывшего оленепарка в районе поселка Андреевка Хасанского района. Эта территория непосредственно граничит с Дальневосточным морским заповедником, впечатляя своими прекрасными ландшафтами и богатым биологическим разнообразием.

Кроме того, здесь неоднократно фиксировали дальневосточного леопарда и амурского тигра. До недавнего времени данная территория мало охранялась и уже частично пострадала от действий человека.

За последние 100 лет площадь местообитаний редкой кошки сократилась в 40 раз, но сейчас рост популяции заставляет леопардов расселяться за пределы нацпарка. В связи с этим инициатива АНО "Дальневосточные леопарды" о включении нового участка в ООПТ нашла поддержку у руководства ФГБУ "Земля леопарда".

В настоящее время АНО "Дальневосточные леопарды" в сотрудничестве с ФГБУ "Земля леопарда ведет работу по подготовке проектной документации, необходимой для решения вопроса о расширении национального парка.

Следующим этапом станет государственная экологическая экспертиза, после чего Минприроды России передаст проект постановления о присоединении нового кластерного участка к национальному парку на рассмотрение в правительство Российской Федерации.

Национальный парк "Земля леопарда" создан 5 апреля 2012 году. В настоящее время его площадь составляет 262 тысячи га. За 6 лет существования "Земля леопарда" добилась значительных результатов в деле сохранения уникальной природы этого уголка России. Благодаря успешному пресечению попыток браконьерства, эффективной работе по зимней подкормке копытных, основной кормовой базы хищных кошек, численность дальневосточных леопардов увеличилась и имеет тенденцию к дальнейшему росту. За относительно короткий срок, около 10 лет, популяция краснокнижной кошки выросла более чем в два раза, с 30 до 84 особей.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Осиротевшего детеныша колонка спасли в Приморье

Внук пятнистой Памелы впервые попал на видео в окружении семьи в приморском нацпарке

"Тайга": пользователи соцсетей впервые выбрали имя дальневосточному леопарду

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Вход в заповедную бухту Астафьева в Приморье подорожал для отдыхающих до 250 рублей

11 июля, 17:45

Нацпарк "Бикин" в Приморье обратился к генпрокурору и министру МВД после проверок

11 июля, 13:40

Возле заповедного острова Петрова резидент СПВ построит круглогодичную базу отдыха

27 июня, 15:35

Минприроды РФ не позволило легализовать марикультуру в памятниках природы Приморья

21 июня, 17:45

Картина дня

Прибрежная территория в районе Андреевки станет частью нацпарка "Земля леопарда"

18 июля, 19:10

Владимир Николаев: «Магнум» будет не жилым комплексом, а отелем

18 июля, 15:40

В выходные дни в Приморье вернется жара

18 июля, 18:05

Среди кандидатов в губернаторы Приморья появился холостяк

18 июля, 18:20

Как будут закрывать мусоросжигательный завод во Владивостоке

18 июля, 13:00

В Приморье анонсировали новые отставки глав муниципалитетов
Приморская компания решила проблему создания "охватных" рекламных кампаний в интернете
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia