Дополнительные 470 млн рублей в виде субсидий получит ДВ на авиаперевозки. Фото: ИА PrimaMedia

Предпринятые меры позволят дополнительно выставить в продажу не менее 40 тысяч льготных билетов в одну сторону

19 июля, PrimaMedia. Дополнительные 470 млн рублей будет направлены на субсидирование пассажирских авиаперевозок в города Дальневосточного федерального округа, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Росавиацию.

В сообщении ведомства говорится, что за счет образовавшейся экономии средств будет увеличено финансирование полетов по самым востребованным направлениям: Магадан-Москва; Благовещенск-Москва; Владивосток-Москва; Хабаровск-Москва и др.

"Предпринятые меры позволят дополнительно выставить в продажу по указанным маршрутам не менее 40 тысяч льготных билетов (в одну сторону). Заявки на финансирование этих маршрутов поданы авиакомпаниями ПАО "Аэрофлот" и ООО "Северный ветер"", — сообщила Росавиация.

Полеты по 57 направлениям выполняют 12 авиакомпаний: ПАО "Аэрофлот", АО "Ред Вингс", ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии", АО "Авиакомпания АЛРОСА", ПАО "Авиакомпания "Сибирь", АО "Ижавиа", АО "Авиакомпания АЗИМУТ", АО "Авиакомпания "Якутия", АО "Авиакомпания "НордСтар", АО "Нордавиа", ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр", ООО "Северный ветер".

Период выполнения полетов по маршрутам между городами Дальнего Востока и центральной частью России, а также внутри ДФО – с 1 марта по 1 декабря 2018 года.

Период выполнения полетов по маршрутам для перевозки детей в ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Океан" — круглогодичный.

Правом на приобретение билета по специальному тарифу может воспользоваться:

гражданин Российской Федерации в возрасте до 23 лет;

гражданин Российской Федерации — женщина в возрасте свыше 55 лет;

гражданин Российской Федерации — мужчина в возрасте свыше 60 лет;

гражданин Российской Федерации — инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.

Правом на приобретение билета в ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Океан" по специальному тарифу может воспользоваться гражданин Российской Федерации в возрасте до 18 лет, на имя которого на определенный период текущего года оформлена путевка в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Океан".