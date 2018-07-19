Ученые: чем дольше в соцсетях, тем ниже уровень интеллекта

Синдром дефицита внимания и гиперактивности, по мнению специалистов, сказывается на интеллекте у подростков и детей. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Эксперимент провели американские исследователи

19 июля, PrimaMedia. Американские ученые пришли к выводу, что злоупотребление социальными сетями у подростков может вызвать синдром дефицита внимания и другие психические расстройства, передает ИА AmurMedia.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности, по мнению специалистов, сказывается на интеллекте у подростков и детей. Это может повлечь за собой желание рисковать, подвергая свою жизнь опасности. Кроме этого, подростку трудно сконцентрировать внимание на чем-то важном, из-за чего страдает учеба.

Чаще всего вышеописанными синдромами страдают те, кто много времени проводит в соцсетях. Это ученые установили во время эксперимента, в котором приняли участие более 2,5 школьников в возрасте 15-16 лет, пишет Московский Комсомолец.

В то же время специалисты отмечают, что если проводить на просторах интернета умеренное количество времени, а также общаться со сверстниками вживую, это не только благоприятно отразиться на психике, но и будет способствовать развитию интеллекта, а также продлению жизни.