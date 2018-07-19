Новые бронетранспортеры БТР-82А впервые примут участие в Дне ВМФ во Владивостоке

Высадка на побережье полигона Хмелевка БТР-82А Балтийского флота. Фото: twitter Минобороны России

Подготовку для участия в военно-спортивном празднике прошли 12 экипажей

19 июля, PrimaMedia. Современные бронетранспортёры БТР-82А, поступившие в текущем году на вооружение приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, впервые примут участие в нескольких эпизодах военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-Морского Флота России во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Тренировки экипажей бронетранспортеров, задействованных в эпизоде высадки морского десанта с большого десантного корабля (БДК), проводятся уже около месяца. На первом этапе механики-водители боевых машин оттачивали мастерство на вододроме полигона морской пехоты Горностай, где проведены теоретические и практические занятия по подготовке боевых машин к выходу на плав. При работе на водной акватории учитывались конструктивные особенности боевой машины и её повышенный, по сравнению с БТР-80 вес.

Подготовку на Горностае прошли 12 экипажей бронетранспортёров.

С сегодняшнего дня морские пехотинцы в бухте Новик у побережья острова Русский приступили к тренировкам непосредственно с большого десантного корабля "Пересвет". В течение нескольких дней экипажи БТР-82А будут отрабатывать взаимодействия с моряками БДК. Тренировки пройдут также в акватории Амурского залива у водной станции ЦСКА во Владивостоке.

БТР-82А – результат глубокой модернизации бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А. Он превосходит их не только по огневым возможностям. На нем установлен более мощный двигатель и противоосколочная защита. Для улучшения командной управляемости бронированная машина оснащена средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования "Трона-1". В новой машине улучшена обитаемость экипажа и десанта.