Озеро Ханка: простор для семейного отдыха, рай для рыбалки и наблюдения за птицами

Рассвет на озере Ханка. Фото: ИА PrimaMedia

ИА PrimaMedia рассказывает о природных и туристических богатствах самого крупного пресноводного водоема Дальнего Востока (МУЛЬТИМЕДИА)

Озеро Ханка – самый крупный пресноводный водоем Приморья и Дальнего Востока, шестое по размерам водного зеркала озеро в России. Есть у этого озера и другие заслуги – оно по праву считается самым "рыбным" и самым "птичьим" водоемом в регионе, занимая важное место в системе пресноводных экосистем бассейна Амура. Ради сохранения уникальной природы озера на нескольких его участках и прилегающей территории создан международный российско-китайский заповедник "Ханкайский". Велико и туристическое значение Ханки — озеро считается одним из самых доступных и удобных мест для пляжного и активного отдыха в Приморском крае. Едва ли где в регионе можно найти столь шикарные возможности для рыбалки и наблюдения за птицами. Природные и туристические богатства Ханки – в материале ИА PrimaMedia.

Об озере

Озеро Ханка находится в центре Приханкайской низменности, раскинувшейся на территории двух государств — России и КНР. Оно имеет грушевидную форму с расширением в северной части. Большая часть водного зеркала озера находится на территории России, Китаю принадлежит северная часть Ханки и прилегающее к ней озеро Малая Ханка.



Озеро Ханка из космоса. Фото: принтскрин с сервиса Викимапия

Площадь озера непостоянна и зависит от климатических условий: максимальное значение составило 5010 км², минимальное — 3940 км².

Ханка имеет длину 90 км, ширину до 67 км. Береговая линия протяженностью 309 км слабо расчленена. Озеро принадлежит водосборному бассейну Амура, в него впадает более 20 небольших рек, а вытекает только одна – река Сунгача, впадающая в реку Уссури. Дно в озере песчаное, из-за чего вода в нем постоянно мутная.



Озеро Ханка. Фото: ИА PrimaMedia

Происхождение названия озера до сих пор точно не установлено. В.К. Арсеньев, посетивший Ханку в 1902 году, упоминал, что при ляоской династии Ханка называлось Бейцин-хай. Ещё одно старинное его название – "Ханкай-Омо" – "Море птичьих перьев". По китайски озеро называется Синкай-ху, что значит "Озеро процветания и благоденствия". Возможно, современное название озера произошло от слова "ханхай", что значит "впадина".

Озеро Ханка с высоты птичьего полета. Фото: ИА PrimaMedia Озеро Ханка с высоты птичьего полета. Фото: ИА PrimaMedia Озеро Ханка с высоты птичьего полета. Фото: ИА PrimaMedia Озеро Ханка с высоты птичьего полета. Фото: ИА PrimaMedia Озеро Ханка с высоты птичьего полета. Фото: ИА PrimaMedia Озеро Ханка с высоты птичьего полета. Фото: ИА PrimaMedia Озеро Ханка с высоты птичьего полета. Фото: ИА PrimaMedia Озеро Ханка с высоты птичьего полета. Фото: ИА PrimaMedia Озеро Ханка с высоты птичьего полета. Фото: ИА PrimaMedia Озеро Ханка с высоты птичьего полета. Фото: ИА PrimaMedia Озеро Ханка с высоты птичьего полета. Фото: ИА PrimaMedia Озеро Ханка с высоты птичьего полета. Фото: ИА PrimaMedia Озеро Ханка с высоты птичьего полета. Фото: ИА PrimaMedia Озеро Ханка с высоты птичьего полета. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 14

Природа Ханки

Животный и растительный мир озера весьма разнообразен. С 1976 года водоем является водно-болотным угодьем международного значения и включено в международный список Рамсарской конвенции.

В бассейне озера обитает 74 вида рыб, из которых более 20 видов относятся к промысловым: сазан, верхогляд, амурский сом, щука, толстолобик, белый амур, змееголов, карась, монгольский краснопер и др. Ряд обитающих в озере рыб, такие как чёрный амур, чёрный амурский лещ, желтощёк, мелкочешуйный желтопер, сом Солдатова и китайский окунь (ауха) занесены в Красную книгу России.

Из редких видов в Ханке обитает двоякодышащая рыба-ползун, или анабас, чей наджаберный орган позволяет ей дышать воздухом.

Также в озере обитает множество видов водных беспозвоночных, среди которых много эндемиков. В бассейне Ханки зарегистрировано 6 видов амфибий и 7 видов рептилий, в том числе – "краснокнижная" дальневосточная черепаха (китайский трионикс).

Прибрежная флора озера насчитывает 620 видов сосудистых растений, из которых: 33 вида относятся к древесным породам, 47 – к кустарникам, 4 – к древесным лианам, 4 –к полукустарникам, 617– к травянистым растениям.

Птицы Ханки — большой баклан, серая цапля и озерные чайки. Фото: ИА PrimaMedia Мелководье Ханки в райне Астраханки. Фото: ИА PrimaMedia Мелководье Ханки в райне Астраханки. Фото: ИА PrimaMedia Мелководье Ханки в райне Астраханки. Фото: ИА PrimaMedia Мелководье Ханки в райне Астраханки. Фото: ИА PrimaMedia Мелководье Ханки в райне Астраханки. Фото: ИА PrimaMedia Побережье Ханки. Фото: ИА PrimaMedia Мелководье Ханки в райне Астраханки. Фото: ИА PrimaMedia Береговая растительность. Фото: ИА PrimaMedia Болото в Астраханке. Фото: ИА PrimaMedia Побережье Ханки. Фото: ИА PrimaMedia Дерево. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 12

На Приханкайской низменности распространена луговая, болотная и лесная растительность, главными из которых являются луга и травяные болота. Побережье озера Ханка покрыто зарослями тростников, осок, разнотравными лугами с чередующимися группами деревьев и кустарников. Местами встречаются леса, носящие фрагментарный характер. В верховьях реки Сунгача на одиночных возвышенностях встречаются участки редкостойного дубняка и вторичного ильмово-ясеневого леса. Восточное побережье озера Ханка покрыто узкими гривами, покрытыми широколиственными зарослями. На западном берегу озера на крутых прибрежных валах встречаются группы редкостойного дубняка с луговым разнотравьем. Лишь на южном побережье озера, на полуострове Лузанова сопка, имеется единственный участок настоящего леса. В июле участки озера покрываются розовым ковром при цветении реликтового растения третичной флоры – лотоса Комарова, внесённого в Красные книги России и Приморского края. Он считается самым холодостойким среди своих сородичей: только этот вид лотосов способен расти в такой близости от зоны вечной мерзлоты.

Колокольчик точечный. Фото: ИА PrimaMedia Цветок. Фото: ИА PrimaMedia Гусеница павлиноглазки. Фото: ИА PrimaMedia Очиток живучий. Фото: ИА PrimaMedia Цветок. Фото: ИА PrimaMedia Кустарник. Фото: ИА PrimaMedia Бабочка. Фото: ИА PrimaMedia Цветок. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 8

В Приханкайской низменности постоянно обитает 29 видов животных: из хищников здесь обычны колонок, лисица и енотовидная собака; из грызунов— ондатра, дальневосточная и красно-серая полевки, полевая мышь, бурундук, даурский хомячок, мышь-малютка, серая крыса, домовая мышь, азиатская лесная мышь. Высокотравные луга являются хорошим местом обитания косули.

Озеро Ханка — настоящий рай для водных и околоводных птиц. Всего здесь зарегистрировано 336 видов птиц, из которых: 140 видов относятся к достоверно гнездящимся; 76 видов — встречающимся в зимний период; остальные — встречающимся в период сезонных миграций.

44 вида занесены в Красную книгу России и 12 видов — в Международную Красную книгу, наиболее редкие виды — японский и даурский журавли, красноногий ибис, колпица.

Благодаря географическому положению и богатству природы, в 1990 году на берегах озера был создан Ханкайский государственный природный заповедник, который включил в себя часть акватории, а также пойменные, плавневые и дельтовые озера его побережий. Территория заповедника состоит из пяти участков, окруженных охранной зоной и расположенных в шести административных районах Приморского края. Чуть раньше, в 1986 году, на китайской стороне озера был создан заповедник "Синкай-Ху".

25 апреля 1996 года правительства Российской Федерации и КНР подписали соглашение о создании на базе двух соседствующих природоохранных организаций международного заповедника "Озеро Ханка". Сегодня он играет огромную роль в сохранении многих видов водных и околоводных птиц и животных, благодаря чему в 2005 году был наделен статусом биосферного резервата ЮНЕСКО.

Как добраться

Непосредственно на побережье Ханки расположены четыре населенных пункта Ханкайского района: села Камень-Рыболов, Новокачалинск, Платоново-Александровское и Турий Рог. Административный центр Ханкайского района — село Камень-Рыболов — связано регулярным автобусным сообщением с Владивостоком и Уссурийском. Добраться в другие населенные пункты Ханкайского района можно на муниципальных автобусах, которые регулярно ходят из районного центра, или на личном транспорте по трассе А-182 (Михайловка-Хороль-Турий Рог).

Чем заняться

Семейный и активный отдых

Озеро Ханка — настоящий рай для ценителей природы, любителей семейного и активного отдыха.

Несмотря на мутность воды, озеро популярно среди туристов. Во-многом, это связано с наличием песчаных пляжей и сухой и теплой погодой уже в самом начале лета, когда на большей части Приморья еще идут дожди и стоят туманы.

Благодаря небольшой глубине, вода в озере довольно быстро прогревается (иногда до +30°С), поэтому купаться там намного приятнее, чем в море. Пологое песчаное дно, очень плавно набирающее глубину, позволяет купаться без риска.

Побережье Ханки. Фото: ИА PrimaMedia Побережье Ханки. Фото: ИА PrimaMedia Побережье Ханки. Фото: ИА PrimaMedia Побережье Ханки. Фото: ИА PrimaMedia Побережье Ханки. Фото: ИА PrimaMedia Побережье Ханки. Фото: ИА PrimaMedia Побережье Ханки. Фото: ИА PrimaMedia Побережье Ханки. Фото: ИА PrimaMedia Побережье Ханки. Фото: ИА PrimaMedia Побережье Ханки. Фото: ИА PrimaMedia Побережье Ханки. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 11

Несмотря на то, что Приханкайская низменность охватывает территорию шести районов Приморья, популярностью у туристов пользуется побережье Ханки, расположенное в пределах Ханкайского района.

Многочисленные базы отдыха тянутся по побережью от Камня-Рыболова (р-он Астраханки) до расположенного на границе с Китаем Турьего Рога. Они предлагают туристам комфортабельные домики и сопутствующие услуги.

Самыми популярными базами отдыха на Ханке считаются: "Ханкай", "Ханка", "Навигатор", "Ба Гуа", "Вера", "Пионер", "Олимп" и "Фортуна".

Помимо проживания и комфортного отдыха на пляже, здесь вам предложат любые водные развлечения — катамараны, бананы, горки, катерные прогулки, экскурсии по достопримечательностям озера. Изюминка отдыха на Ханке — занятия виндсерфингом. Благодаря уникальному природному положению озера, на нём дуют идеальные ветры для катания на досках. Для особенно активных туристов организуются пешие походы по ближайшим окрестностям, пещерам и катание на лошадях.

Туристы. Фото: ИА PrimaMedia Ханка. Фото: ИА PrimaMedia Полуостров на Ханке. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Лучшая в Приморье рыбалка

В чести отдых на Ханке у любителей рыбалки. Богатое и разнообразное "рыбное сообщество" озера способно порадовать самого привередливого любителя удочки и спиннинга. Любое рыболовное снаряжение можно арендовать на базе отдыха. При желании и за определенную плату для вас организуют выезд на катере в самое "рыбное место" на озере, где вы гарантировано не останетесь без улова.

И совершенно точно никого не оставят равнодушным незабываемые закаты и рассветы на озере, настоящая рыбацкая уха, величественная бескрайняя панорама озера, открывающаяся с любой точки береговой линии.

Закат на Ханке. Фото: ИА PrimaMedia Закат на Ханке. Фото: ИА PrimaMedia Побережье Ханки. Фото: ИА PrimaMedia Побережье Ханки. Фото: ИА PrimaMedia Рассвет на Ханке. Фото: ИА PrimaMedia Рассвет на Ханке. Фото: ИА PrimaMedia Берег в лучах рассвета. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 7

Рай для бёрдвотчеров

Поклонникам дикой природы, в особенности, орнитологам-любителям, на берегах Ханки откроется удивительно богатый для наблюдения и фотографирования птичий мир.

Однако на "охоту" за пернатыми любителям бёрдвотчинга следует отправляться на другую сторону озера — на участки Ханкайского государственного заповедника в Черниговском и Спасском районах Приморья. Дирекцией заповедника разработаны несколько экскурсионных маршрутов для экотуристов по Ханке и прилегающим к ней водоемам. Также предусмотрена возможность самостоятельного посещения туристами отдельных участков в целях экологического туризма, наблюдения за птицами и фотосъемки за определенную плату. Все эти и другие услуги можно получить в офисе заповедника, который расположен в городе Спасск-Дальний.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Приморскими маршрутами". Цели проекта — раскрытие потенциала Приморского края для внутреннего туризма, обобщение разнообразного опыта самодеятельных путешественников, знакомство читателей с наиболее привлекательными для туризма местами края и крупными выставками индустрии туризма в Приморье.

2.08.2019