Пособие для будущих резидентов Свободного порта Владивосток выпустили в Приморье

18 сентября, PrimaMedia. Для будущих резидентов Свободного порта Владивосток выпустили специальную книгу. Издание станет отличным пособием для бизнесменов, которые только принимают решение получить статус резидента СПВ. Издание, над которым трудились бизнес-объединения региона, представляет собой выжимку из аналитики, фактов и теории, сообщает ИА PrimaMedia.
"В 1885 году газета "Владивосток" писала о нашем регионе, как о "форточке в Азию". И это благодаря режимам порто-франко и свободной торговле, что привело к экономическому росту региона..." – так начинается аннотация к новой книге про инвестиционные возможности нашего региона.
Это вторая попытка выпустить информационное издание – после методических указаний, в помощь бизнесу и инвесторам – про особые экономические режимы, которые сейчас функционируют на Дальнем Востоке Российской Федерации.
"Идея выпустить книгу, в которой будет описан опыт первых резидентов, возникла давно, но именно сейчас появилось достаточное количество информации, которая оформилась в отличный проект. Я предложил всем бизнес-объединениям подключиться. Откликнулись все: Ассоциация поддержки резидентов свободного порта Владивосток, "Деловая Россия" и "Опора". Помимо этого, к проекту подключились коллеги из Москвы: Павел Михайлович дал ценный материал по законотворчеству, КРДВ предоставила аналитику, наработки и свои перспективы в работе. Получилась хорошая выжимка из аналитики, фактов и теории. Книга выпущена пока ограниченным тиражом. В дальнейшем планируется дополнительный тираж", – комментирует со-автор и член Совета ПРО "Деловая Россия" Дмитрий Боярко.
Дмитрий Боярко. Фото: предоставлено Дмитрием Боярко
В работе над книгой принимали участие эксперты и профессионалы с большой буквы: статс-секретарь – заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков; руководитель департамента по взаимодействию с резидентами ТОРов и СПВ Евгений Сачков; председатель Совета Ассоциации поддержки резидентов СПВ Антон Скорик; исполнительный директор Ассоциации Денис Гарин; Дмитрий Боярко.
"...авторы изложили новые возможности, открывшиеся предпринимателям Дальнего Востока, в надежде, что это подтолкнет Вас к решению сделать шаг вперед в развитии Вашего бизнеса" – так заканчивается аннотация данного издания.
Хочу напомнить, что силами экспертов Деловой России было выпушено первое Методическое пособие по СПВ, которое в сжатом виде и легким небюрократическим языком доносит основную информацию о режиме Свободный порт Владивосток. Пособие распространяется абсолютно бесплатно. Мы, в рамках Консультационного центра содействия малому и среднему предпринимательству при ПРО "Деловая Россия" оказываем постоянно прямую адресную помощь предпринимателям по огромному кругу вопросов.