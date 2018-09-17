ВЭФ-2018: Российские технологии формируют цифровые транспортные коридоры в Евразии

Министр транспорта Евгений Дитрих - модератор секции "Цифровой транспорт" на ВЭФ. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Особое место в программе IV Восточного экономического форума заняла стратегическая сессия "Цифровой транспорт – будущее Большой Евразии"

17 сентября, PrimaMedia. Создание новых логистических схем бесшовных грузоперевозок с дистанционным контролем обсудили участники IV Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Трансформация транспортной отрасли стала главной темой стратегической сессии "Цифровой транспорт – будущее Большой Евразии".

Модератором сессии выступил министр транспорта России Евгений Дитрих. Он отметил, что "цифра" уже прочно заняла место в современной жизни – и позволила кардинально оптимизировать загрузку транспортной инфраструктуры.

"Мы активно работаем с нашими партнерами, в частности, с Китаем и Казахстаном. Уже приступили к реализации пилотных проектов по совместному использованию российских цифровых сервисов на транспорте. Таким образом, мы создаем "зеленые" безбарьерные коридоры для транзита, что обеспечит повышение безопасности перевозок, рост экономик наших стран, и самое главное – выход России в лидеры в качестве главного транзитного и самого быстрого пути между Азией и Европой", — пояснил Евгений Дитрих.

Зампред правительства РФ Максим Акимов назвал транспортную сферу идеальным объектом для цифровой трансформации.

— Эта трансформация имеет смысл тогда, когда мы видим ее на пространстве Большой Евразии, — подчеркнул он.

Генеральный директор ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» Антон Замков и министр торговли и промышленности Республики Индия Суреш Прабху. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Министр торговли и промышленности Республики Индия Суреш Прабху. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Первый секретарь комитета КПК провинции Хэйлунцзян Цинвэй Чжан. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Генеральный директор ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» Антон Замков. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Первый секретарь комитета КПК провинции Хэйлунцзян Цинвэй Чжан. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Первый секретарь комитета КПК провинции Хэйлунцзян Цинвэй Чжан. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 7

В ходе обсуждения Евгений Дитрих предложил государствам Евразии вместе перейти на новый формат международных транспортных коридоров. Такую инициативу поддержали власти китайских провинций Цзилинь и Хэйлунцзян, заинтересованные в развитии транспортного сообщения с нашей страной. Первый секретарь комитета Компартии Китая провинции Цзилинь Баинь Чаолу отметил, что сегодня наблюдается "час пик" грузооборота, китайские грузоотправители и перевозчики обеспечат необходимый поток грузов. Индия также готова принять участие в этих проектах, сказал министр промышленности и торговли Суреш Прабху. Он отметил, что транспорт будет играть ключевую роль в развитии экономики будущего.

Генеральный директор компании РТ-Инвест Транспортные Системы Антон Замков рассказал, что для внедрения единого стандарта уже разработан такой сервис, как электронная навигационная пломба. Пилотирование этого сервиса начнется 20 сентября в рамках автомобильных грузоперевозок через Россию в Казахстан.

— Это ИТ-решение – часть единой цифровой платформы транспортного комплекса, а также первый необходимый шаг для внедрения полноценного электронного документооборота, автоматизации всех процессов перевозки грузов – пояснил Антон Замков.

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Тимур Максимов добавил, что таможенная служба принимает активное участие в развитии IT-инфраструктуры международных транспортных коридоров.

— Наша задача-минимум – сделать рынок максимально комфортным для транспортных компаний. Эксперимент по отслеживанию транзитных перевозок с помощью электронных пломб на плече Россия — Казахстан, который мы начинаем с нашими партнерами по распоряжению правительства, даст нам определенную базу, которая в перспективе станет системой работы в рамках Евразийского экономического союза. На начальном этапе важно устранить существующие на данный момент различия в подходах к операции транзита со стороны членов ЕАЭС. Все участники должны четко понимать "как работаем" и "с чем работаем". Это позволит существенно повысить эффективность применяемой технологии. Важно, чтобы рынок международных грузоперевозок был прозрачным, — пояснил Тимур Максимов.

Компания РТ-Инвест Транспортные Системы в ноябре начинает уникальный пилотный проект по интеграции оборудования на базе систем спутниковой навигации ГЛОНАСС и Бейдоу для обмена данными между Россией и Китаем о маршрутах грузовиков и автобусов.

— Такое устройство станет основой цифровизации "Нового шелкового пути". Пилотный проект начинаем в ноябре, по 80 транспортных средств с каждой стороны. На российских грузовиках будет устанавливаться доработанное устройство "Платон" с интегрированным мультисистемным чипом ГЛОНАСС— Бейдоу, — отметил Антон Замков.

Для Китая, как пояснил гендиректор РТ-Инвест Транспортные Системы, возможность перевезти грузы по суше через Россию и Казахстан в европейские хабы позволит переориентировать товарные потоки с морского пути через Суэцкий канал, сократив время и издержки доставки.

Обязательность оснащения грузоперевозчиков системами спутникового контроля оговорена в подписанном в июне 2018 года межправсоглашении России и Китая об международных перевозках. Как ожидается, оно даст кратный рост автомобильных грузоперевозок между странами за счет возможности осуществлять доставку "от двери до двери", тогда как сейчас перевозки разрешены только в приграничных территориях по закрепленным маршрутам. Каботажные перевозки останутся запрещенными, что требует контроля за перемещением машин внутри стран.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Модератор дискуссии - министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Секция "Цифровой транспорт" на ВЭФ-2018. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Секция "Цифровой транспорт" на ВЭФ-2018. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Секция "Цифровой транспорт" на ВЭФ-2018. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Секция "Цифровой транспорт" на ВЭФ-2018. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Секция "Цифровой транспорт" на ВЭФ-2018. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 7

Трансформация транспортной системы, по мнению экспертов, обеспечит заметный рост ВВП. Об этом в своем выступлении говорил специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

— По мнению экспертов Центра стратегических разработок, только в результате трансформации транспортной системы, которая возможна в течение ближайших пяти лет, мы можем рассчитывать, как минимум, на один дополнительный пункт ВВП, — заявил Иванов.

Формированием единой цифровой платформы транспортного комплекса России занимаются лидеры отрасли. Крупнейшие компании, такие как РЖД, Аэрофлот, Автодор, РТ-Инвест Транспортные Системы и ЗащитаИнфоТранс создают ассоциацию "Цифровой транспорт и логистика".

Как рассказал на стратегической сессии генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров, компания взяла курс на цифровизацию всех процессов.

— Без цифровых технологий сегодня невозможна организация железнодорожных перевозок. Используя их, мы хотим привлекать новых клиентов, предлагать абсолютно новые сервисы, причем, не только железнодорожные. Интермодальные бесшовные транспортные технологии – это то, к чему мы в ближайшее время обязательно должны будем прийти, – заключил Олег Белозёров.