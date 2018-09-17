Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Сенатор Гольдштейн: Ежемесячно доходы федерального бюджета увеличиваются, растет профицит

По сообщению Минфина, по итогам января-августа 2018 года федеральный бюджет РФ исполнен с профицитом в 3,1% ВВП, или 1,962 трлн рублей

17 сентября, PrimaMedia. По сообщению Минфина, по итогам января-августа 2018 года федеральный бюджет РФ исполнен с профицитом в 3,1% ВВП, или 1,962 трлн рублей. Эксперты дают оценку: такой показатель намного лучше прошлогоднего, — сообщает ИА PrimaMedia.

В 2017 году за этот же период государственная казна, наоборот, испытывала дефицит. Его размер составлял 0,7% ВВП или 404 млрд. рублей.

— Весьма показательным для оценки российской экономики является тот факт, что всего за год удалось перейти к доходной казне. При чем, согласно данным Минфина, в 2018 году профицит бюджета рос ежемесячно. Так, за период с января по июнь он составлял 1,9% ВВП; за период с января по июль — уже 2,5%; и с учетом августа — 3,1%, — отмечает член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

В целом Минфин ждет превышения доходов над расходами и по окончании всего года. Пока утвержденный в законе о бюджете-2018 показатель профицита — 0,5% ВВП. Однако глава ведомства Антон Силуанов отметил повышенииепланки ожиданий до 2% ВВП, поскольку прежняя оценка была рассчитана на основе устаревшего макропрогноза Минэкономики.

— Комплексная государственная поддержка ключевых отраслей экономики России в этом году дает такой результат, который позволяет корректировать расходы, то есть направлять дополнительно полученные средства туда, где они нужны в первую очередь. Это значит, что можно будет сделать больше намеченного прежде плана, — прокомментировал сенатор Ростислав Гольдштейн.

Сенатор также напомнил, позитивным является тот факт, что госказна пополняется во многом за счет секторов, не связанных с нефтью и газом.

Отметим, на сегодняшний день доходы федерального бюджета в январе-августе 2018 года составили 12,223 трлн руб. (72% от годового плана). ФТС за восемь месяцев собрала в бюджет 3,701 трлн руб. (69% годового плана), ФНС — 7,497 трлн руб. (72% задания).

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