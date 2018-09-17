Андрей Тарасенко. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
#Выборы2018

Андрей Тарасенко выходит вперед на выборах губернатора Приморья

Озвучены предварительные итоги по результатам обработки 99,10% бюллетеней

17 сентября, PrimaMedia. По данным ЦИК РФ, по итогам обработки 99,10% бюллетеней в лидеры выходит действующий врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно официальной информации, за Андрея Тарасенко отдали свои голоса 253082 приморцев, или 49,55% избирателей, за Андрея Ищенко — 245 438 человек, или 48,06%.

Напомним, 16 сентября состоялся второй тур выборов губернатора Приморского края, в нем приняло участие более 427 тысяч избирателей. За чистотой выборов следили 1450 наблюдателей от Общественной палаты Приморского края.

Второй тур губернаторских выборов стал возможен после того, как в основной день выборов 9 сентября никто из кандидатов не набрал 50% голосов. В последний раз выборы губернатора проходили в Приморье в два тура в 2001 году, когда победу одержал бизнесмен Сергей Дарькин.

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