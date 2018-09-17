Запрещено. Фото: ИА PrimaMedia

Бросай! - Курить в аэропорту все равно не разрешат

Правительство подготовило отрицательный отзыв на депутатскую инициативу о возвращении "курилок"

17 сентября, PrimaMedia. Негативная реакция Минздрава предопределила намерение правительства РФ заблокировать инициатив депутатов ГД о возврате комнат для курения в аэропорты. По мнению ведомства возврат курилок нарушит права граждан на благоприятную среду без табачного дыма, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Известий", согласительное совещание с Минтрансом и Минздравом провела вице-премьер Татьяна Голикова. Минтранс поддержал проект депутата ГД Сергея Боярского ("Единая Россия") о возвращении "курилок", Минздрав выступил против.

В ведомстве отметили, что токсичное воздействие табачного дыма отмечается за пределами курительных комнат. В помещениях рядом с "курилками" уровень загрязнения в 14 раз выше, в сравнении с аэропортами, где курение запрещено полностью.

Минтранс аргументировал свою позицию тем, что по данным аэропортов, ограничение приводит к тому, что курение происходит в неположенных местах: туалетах, комнатах матери и ребенка. Поэтому министерство считало разумным позволить аэропортам организовывать специальные комнаты для курения.

По мнению экспертов, запрет курения на территории и в помещениях аэропортов на практике не только не привел к желаемым результатам, но и ухудшил положение граждан, вынужденных подвергаться воздействию табачного дыма. Аэропорты могли бы организовать комнаты для курения на улицах, как это сделали в других странах мира. Проблему незаконного потребления табачных изделий в туалетах и комнатах матери и ребенка можно решить в том числе с помощью датчиков дыма.

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