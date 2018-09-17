Россия стала продавать больше высоких технологий чем покупать

Высокие технологии. Фото: ИА PrimaMedia

Особенно успешны отечественные разработчики в сфере игр, мобильных приложений и интернета вещей

17 сентября, PrimaMedia. Объем экспорта российских услуг за первую половину 2018 года составил почти $31 млрд и стал рекордным с начала кризиса 2014-го. Большую часть этой суммы суммы составили транспортные услуги. Экспорт услуг в IT-сфере впервые превысил импорт, сообщает ИА PrimaMedia.

За январь-июнь 2018 года Россия продала за рубеж услуги на $30,9 млрд. Это на 14,4% больше, чем годом ранее, и максимальный показатель с 2014 года. При этом за II квартал, по предварительной оценке ЦБ, Россия поставила за рубеж услуги на $16,8 млрд (+13,7% по сравнению с прошлым годом). Крупнейшие разделы экспорта — транспортные услуги, туризм, строительство и информационные услуги, которые совокупно занимают 59% общего объема экспорта.

По информации "Известий" со ссылкой на статистические данные, экспорт IT-услуг превысил импорт — $2,55 против $2,52 млрд.

По мнению экспертов это связано с активностью компаний из России по продвижению на зарубежных рынках своих IT-услуг и импортозамещением заграничных программных продуктов российскими. Особенно отмечает прогресс разработчиков из России в сфере игр, мобильных приложений и интернета вещей. Основными заказчиками являются американские и европейские покупатели.

Сейчас доля IT-сектора и коммуникаций составляет 3-4% в структуре экспорта и к 2024 году должна увеличиться до 10%. Эксперты прогнозируют в перспективе увеличение доли сегмента до 20% за счет поставок в страны АТР.