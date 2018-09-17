Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ объявил бессрочную голодовку

Андрей Ищенко. Фото: Александр Ратников. ИА PrimaMedia

Компартия не согласна с результатами второго тура и анонсировала протесты

17 сентября, PrimaMedia. После обработки 99% протоколов повторного голосования на выборах губернатора Приморья с разницей 2 тысячи голосов лидирует Андрей Тарасенко, поддержанный "Единой Россией". КПРФ с результатами не согласна и анонсировала протесты. Кандидат от компартии Андрей Ищенко объявил утром бессрочную голодовку, сообщает ИА PrimaMedia.

КПРФ не планирует признавать итоги выборов, заявил пресс-секретарь партии Александр Ющенко РБК, комментируя смену лидера гонки при обработке последних процентов протоколов с коммуниста Андрея Ищенко на кандидата от "Единой России" Андрея Тарасенко.

По данным Крайизбиркома на 5.30 часов утра, после обработки 97,87% протоколов, лидировал Андрей Ищенко с 50,37% (241 026 голосов), Андрей Тарасенко получал 47,11% (225 448). На протяжении часа данные на сайте ЦИК РФ не обновлялись. Чуть более 2% "подвисших" протоколов пришлись на крупные участки в Находке и Уссурийске. В общей сложности, долго вводили данные с 33-х УИКов. По мнению экспертов, данные с этих территорий могли значительно повлиять на сложившуюся ситуацию. Около 7 утра данные обновились. По итогам обработки 99,10% протоколов на первое место вырвался Андрей Тарасенко, его результат достиг 49,55% (253 082). Андрей Ищенко переместился на вторую позицию с 48,06% (245 438).

В ЦИК РФ объяснили смену лидера голосования тем, что при обработке протоколов голосования на выборах губернатора Приморского края ввод данных в систему "ГАС Выборы" шел с опережением.

"Сейчас, по данным обработки 99,3% протоколов избирательных бюллетеней, лидирует кандидат [от "Единой России" Андрей] Тарасенко", — сообщил член ЦИК, курирующий регион, Евгений Шевченко. В последнюю очередь, по его словам, вводились данные из отдаленных районов края, в частности, города Арсеньева. Оттуда информация, как указал Шевченко, пришла в последний момент. "Там победил Тарасенко", — заверил член Центризбиркома. Разница между кандидатами составляет 2 тысячи голосов. При этом ни одной жалобы из отдаленных районов ЦИК, как отметил Шевченко, пока не поступало.

Наблюдатели от "Единой России" в задержке ввода данных протоколов обвиняют представителей КПРФ. "Они не давали довозить невыгодные им протоколы в ТИК. Поскольку результаты были близки, то получился перевес в пользу оппонента. Эти данные все обсуждали и оперировали ими как случившейся победой. А когда довезли все протоколы, стал известен такой результат, какой мы получили. Расцениваем это как попытку манипуляции последовательностью подсчета", — говорит заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Дмитрий Новиков.

КПРФ, в свою очередь, заявила о готовности к протестам, если будет такая необходимость. "Мы пойдем до конца", — цитирует РБК Александра Ющенко.

Кандидат Ищенко объявил в знак протеста с результатами бессрочную забастовку и призвал своих сторонников присоединиться к забастовке на площади Борцам за Власть Советов перед краевым "белым домом".

"Мы не уйдём, пока не увидим справедливых результатов выборов! Приглашаю всех, кто меня поддержал принять участие. Только так мы сможем отстоять нашу победу!", — заявил он в обращении в социальных сетях.

Пресс-секретарь КПРФ тем временем подчеркнул, что партия будет отстаивать свои результаты всеми возможными законными способами. При этом он отметил, что против КПРФ в данном случае "действует незаконно, в том числе и власть и представители правоохранительных органов, которые блокируют представителей КПРФ в ТИКе Уссурийска".

Доверенное лицо Тарасенко Игорь Хрущев, между тем, 16 сентября направил в крайизбирком жалобы на скупку голосов и подвоз избирателей кандидатом Ищенко. По сообщению краевой избирательной комиссии, жалобы переданы в УВД.