Первый зам мэра Владивостока Екатерина Химич покидает свой пост

Кадровые перестановки ожидаются в администрации города в ближайшее время. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Вместе с ней заявление на увольнение написал начальник управления муниципальной собственности Андрей Елькин

17 сентября, PrimaMedia. Первый заместитель главы города Владивостока Екатерина Химич покидает свой пост. Вместе с ней заявление об уходе написал начальник управления муниципальной собственности Андрей Елькин, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на источник. Однако приказы об их увольнении пока официально не обнародованы.

Первый заместитель главы Владивостока Екатерина Химич и начальник управления муниципальной собственности Андрей Елькин написали заявление по собственному желанию в пятницу.

Теперь у Виталия Веркеенко остается всего шесть замов: Алексей Литвинов, Константин Лобода, Леонид Вильчинский, Наталья Зубова, Игорь Ткаченко и Сергей Шерстюк. Большинство из них, занимают свои должности еще со времен Игоря Пушкарева.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что свой пост покидает Леонид Вильчинский. Он якобы написал заявление по собственному желанию после общения с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко. Однако сам заместитель главы Владивостока данные слухи опроверг, заявив, что просто уходит в отпуск. Тогда же и стало известно, что кадровые решения в администрации города намечаются, но именно "главного по дорогам" они не касаются.

Пост заместителя главы администрации города Владивостока Екатерина Химич занимает с 1 марта 2010 года. В ее ведение входит правовое управление, отдел секретариата администрации города Владивостока, управление муниципальной службы и кадров, управление муниципальной собственности Владивостока и управлением по учету и распределению жилой площади.