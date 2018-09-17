Крайизбирком: Тарасенко лидирует на выборах губернатора Приморья с небольшим отрывом

Крайизбирком озвучил последние данные по второму туру выборов губернатора Приморья. По состоянию на 8.35 утра явка избирателей составила 35,44%. С небольшим отрывом лидирует Андрей Тарасенко — 49.55%. Андрей Ищенко — 48.06%. Еще не все протоколы УИК введены в систему ГАС "Выборы", сообщает ИА PrimaMedia.

Обработано 99.1% бюллетеней.

Не введено еще 14 протоколов, поэтому итоги предварительные. Окончательные итоги огласят после того, как будут введены все протоколы.

"ТИК по закону дается три дня на то, чтобы подать итоговые протоколы. На данный момент 16 территорий уже сдали все документы в Крайизбирком. По поводу 14 участков мы также надеемся ввести эти протоколы в самое ближайшее время, и мы увидим полную картину", — сообщает представитель Крайизбиркома Наталья Камаева.

На финальном брифинге выступил представитель КПРФ, депутат краевого парламента Владимир Беспалов. Как оказалось ,в ходе выборов он подал в Крайизбирком как минимум две жалобы — на недостаточное информирование граждан о выборах в Арсеньеве и на незаконную, по его мнению, агитацию в день тишины на телеканалах. Беспалов задал вопрос представителю Крайизбиркома, как получилось, что при обработке заключительных 5% протоколов кандидат Тарасенко смог наверстать отрыв от Ищенко в 25 тысяч голосов и смог набрать сверху 7-8 тысяч.

"На одних территориях побеждает один кандидат, на других — другой. И по мере ввода [результатов] этот баланс меняется", — объяснила Камаева.

На вопрос, на каких территориях победил Тарасенко, Беспалов получил ответ: "Уссурийск с большим отрывом".

Председатель приморского краевого совета ветеранов Дмитрий Григорович: "Есть избирательная комиссия, есть закон, есть ответственность. И если сегодня где-то что-то избирательная комиссия подтасовала, то наверное должен быть суд. Суд и только суд. Другого не должно быть".

Напомним, что после обработки 96,13% протоколов УИК коммунист Андрей Ищенко лидировал во втором туре губернаторских выборов — 50.59% против 46.86% и Андрея Тарасенко. Однако уже после обработки 99,10% протоколов результат изменился в пользу действующего врио губернатора — 49,55% против 48.06% у Ищенко. КПРФ с результатами не согласна и анонсировала протесты. Кандидат от компартии Андрей Ищенко объявил утром бессрочную голодовку.



