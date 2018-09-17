Финансовая немочь: Центробанк признался на какие факторы инфляции не в силах повлиять

Центробанк. Фото: ИА PrimaMedia

Среди них - несовершенная конкуренция, неоптимальное регулирование тарифов, неразвитость логистики и нехватка квалифицированных кадров

17 сентября, PrimaMedia. Центробанк России признал, что влияние на динамику инфляции в России оказывает не только его политика. В проекте "Основных направлений денежно-кредитной политики" регулятор указал на семь факторов немонетарной инфляции, сообщает ИА Primamedia.

По информации РБК, первым фактором ЦБ считает несовершенную конкуренцию и барьеры для входа на рынки сбыта. Последствия этого проявились, например, в резком росте цен на бензин. Другой пример — отношение розничных сетей к небольшим поставщикам. Так, ЦБ опросил производителей пива в Томской области, Алтайском крае и Хакасии, и они заявили о невозможности продавать свою продукцию в крупных сетях.

Другой немонетарный фактор — неоптимизированное регулирование тарифов, в частности на ЖКХ и общественный транспорт, которые могут резко вырасти из-за оптимизации бюджетных расходов.

Недостаточная развитость логистической структуры, нехватка хранилищ, ведут к кратко— и среднесрочным колебаниям на продуктовом рынке. Есть сложности со строительством оптово-распределительных структур, которое ведется при поддержке государства.

Также на инфляцию оказывает влияние транспортная доступность отдельных регионов, что сказывается на ценах на продукты.

К немонетарным факторам инфляции ЦБ относит недостаток квалифицированных кадров, ведущий к росту расходов на оплату труда и провоцирующий опережающие темпы инфляции там, где этот дефицит сильнее.

На рост инфляции влияет и недостаток российского сырья и оборудования, отсутствие конкурентоспособных производств части оборудования, замещаемого импортом. Последняя проблема характнрна для обслуживания самолетов, так как российский авиапарк использует в основном иностранные лайнеры.

Ускорению роста цен способствует также высокий износ оборудования, с которым можно бороться поддержкой инвестиций в основной капитал.

ЦБ указывает, что хотя он и не может напрямую влиять на немонетарные факторы инфляции, реализация его предложений госорганами позволит снизить их последствия для динамики цен. В конце прошлого года регулятор уже направлял в правительство инициативный доклад, в котором предлагал меры по снижению влияния неподконтрольных ему факторов инфляции.

Эксперты отмечают, что ЦБ в перечне немонетарных факторов не указывает геополитические — санкции, либо другие изменения внешних условий. Но этот фактор относят к временным, тогда как немонетарные причины, указанные регулятором, существуют уже весьма продолжительное время.