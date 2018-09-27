"Экономыч" открывается в Пограничном. Фото: предоставлено "Реми"

Дальневосточная сеть дискаунтеров «Экономыч» расширяет присутствие в регионе

27 сентября, PrimaMedia. Новый дискаунтер "Экономыч" открывается 28 сентября в пгт. Пограничный Приморского края. Магазин выгодных цен расположился по ул. Карла Маркса, 4а. Открытие нового магазина запланировано на 13.00, далее режим работы дискаунтера – с 09.00 до 22.00, сообщает ИА PrimaMedia.

Торговая сеть "Экономыч" планирует масштабные открытия на Дальнем Востоке. Сеть дискаунтеров, уже несколько лет успешно работающая в Приморье и Хабаровске, а с августа 2018 представленная и на Сахалине, до конца первого квартала следующего года откроет еще несколько магазинов эконом-формата. Так, в октябре дискаунтер появится в пгт. Ванино Хабаровского края. Также новые "Экономычи" будут открыты в Хабаровске, Находке, Вольно-Надеждинске, Дальнегорске. Уже к весне 2019 года общее количество магазинов сети "Экономыч" на Дальнем Востоке достигнет 25.

Преимущество "Экономычей" для покупателей очевидно — это, прежде всего, низкие цены на товары и продукты повседневного спроса знакомых покупателям брендов и торговых марок. Добиться этого помогает выполнение ряда условий: простое оформление торговых залов, упрощенная выкладка, небольшое количество персонала. При этом ассортимент предлагаемых товаров оптимально подобран на каждый день: продукты питания, свежий хлеб, широкий выбор фруктов и овощей, непродовольственные, сезонные и сопутствующие товары.

В "Экономыче" удобно закупаться впрок, приобретая товары для большой семьи, дружеских застолий, путешествий.