Четыре бочки фирменного Pulsarа от "Востокнефтепродукта" разыграли на "Примринге". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Участниками состязаний по дрифту стали участники программы лояльности от "Роснефти" "Семейная команда"

18 сентября, PrimaMedia. "РН-Востокнефтепродукт" приступило к производству и реализации фирменного топлива Pulsar компании "Роснефть". Акция, приуроченная к этому событию, прошла 15-16 сентября на "Приморском кольце" в рамках Международных соревнований по дрифту Asia Pacific D1 Primring GP 2018. Претендовать на победу мог каждый участник программы лояльности от "Роснефти" "Семейная команда", а также тот, кто прошел регистрацию в качестве участника программы непосредственно на мероприятии. Четырем победителям акции в качестве приза вручили по 200-литровой бочке фирменного топлива Pulsar от "Роснефти".

Счастливыми обладателями призов 15 сентября стали Ульяна Иванова и Роман Илющенко.

"То, что удастся выиграть, я вообще не ожидал, испытываю по этому поводу очень большую радость и волнение. 200 литров фирменного топлива "Роснефти" — это отличный приз, думаю, что его хватит на месяц, а то и на два", — поделился впечатлениями Роман Илющенко.

Четыре бочки фирменного Pulsarа от «Востокнефтепродукта» разыграли на «Примринге». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Четыре бочки фирменного Pulsarа от «Востокнефтепродукта» разыграли на «Примринге». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Четыре бочки фирменного Pulsarа от «Востокнефтепродукта» разыграли на «Примринге». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Четыре бочки фирменного Pulsarа от «Востокнефтепродукта» разыграли на «Примринге». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Четыре бочки фирменного Pulsarа от «Востокнефтепродукта» разыграли на «Примринге». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Четыре бочки фирменного Pulsarа от «Востокнефтепродукта» разыграли на «Примринге». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 6

16 сентября призы получили Константин Грушевский и Александр Кухмазов.

"Хотя я и являюсь постоянным клиентом "Роснефти", ценю эту компанию за качество, но участником программы лояльности не был. 16 сентября просто зарегистрировался для участия в конкурсе и оказался обладателем приза, что, конечно, очень радует, потому что участников было очень много, выиграть мог каждый, и это огромная удача, что выбор пал на меня", — рассказал Александр Кухмазов.

Четыре бочки фирменного Pulsarа от «Востокнефтепродукта» разыграли на «Примринге». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Четыре бочки фирменного Pulsarа от «Востокнефтепродукта» разыграли на «Примринге». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Четыре бочки фирменного Pulsarа от «Востокнефтепродукта» разыграли на «Примринге». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Четыре бочки фирменного Pulsarа от «Востокнефтепродукта» разыграли на «Примринге». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Четыре бочки фирменного Pulsarа от «Востокнефтепродукта» разыграли на «Примринге». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Четыре бочки фирменного Pulsarа от «Востокнефтепродукта» разыграли на «Примринге». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 6

То, что для акции ООО "РН-Востокнефтепродукт" были выбраны соревнования по дрифту, далеко не случайно. Как известно, в дрифте двигателям приходится развивать максимальную мощность на высоких оборотах. Нагрузки очень высоки, а стало быть, возрастают требования к стойкости двигателя. И тут, как говорится, важны любые нюансы, в части употребления топлива в том числе.

Главной особенностью фирменного топлива Pulsar от компании "Роснефть" является то, что оно содержит активные моющие компоненты, удаляющие большую часть отложений, которые со временем накапливаются в топливной системе двигателя, что приводит к потере мощности, увеличению расхода топлива и вибрации двигателя. А вот использования топлива Pulsar, наоборот, обеспечивает стабильную и надежную работу топливной системы автомобиля.

Международные соревнования по дрифту Asia Pacific D1 Primring GP 2018. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Международные соревнования по дрифту Asia Pacific D1 Primring GP 2018. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Открытие Международных соревнований по дрифту Asia Pacific D1 Primring GP 2018. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Открытие Международных соревнований по дрифту Asia Pacific D1 Primring GP 2018. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Международные соревнования по дрифту Asia Pacific D1 Primring GP 2018. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Акция от «Востокнефтепродукта». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Акция от «Востокнефтепродукта». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Акция от «Востокнефтепродукта». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Регистрация участников. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Акция от «Востокнефтепродукта». Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 10

Отметим, 15 и 16 сентября "Примринг" был заполнен тысячами любителей автоспорта. Целых два дня российские и японские гонщики выясняли, чья страна станет чемпионом в международных соревнованиях по дрифту Asia Pacific D1 Primring GP 2018. По результатам соревнований лучшим впервые стал российский пилот — спортсмен из Красноярска Георгий Чивчян, вторым стал чемпион японской лиги D1 Масаси Йокои, на третьем месте — Тецуя Хибино. 16 сентября в битве Россия-Япония (РДС против D1) победу одержала Российская дрифт серия. Гонщики получили заветный кубок из рук главы Владивостока Виталия Веркеенко.