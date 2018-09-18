Игра Го как формат переговоров

Глава "Полиметалла" Виталий Несис и глава ПАО "Полюс" Павел Грачев встретились за партией го. Фото: Федерация го

Делегаты ВЭФ-2018 рассказали, для чего используют стратегическую игру

18 сентября, PrimaMedia. Чиновники и бизнесмены используют стратегическую игру для успешного ведения дел с азиатскими партнерами. Об этом делегаты Восточного экономическому форума рассказали в ходе презентации Чемпионата мира по го, который в 2020 году пройдет во Владивостоке. Подробности мероприятий — в материале ИА PrimaMedia.

— Я искренне убежден в том, что, когда человек начинает серьезно заниматься го, погружается в философию, мировоззрение, которое эта игра создает, его общение с соседями и партнерами из стран Азии становится созидательнее, позитивнее и результативнее, — отметил генеральный директор "Полиметалла" Виталий Несис. — Наша компания работает на Дальнем Востоке (прим. автора. "Полиметалл" — первой из российских компании осуществила поставку золотосодержащих концентратов в Азию), поэтому для нас вопросы сотрудничества с нашими азиатскими соседями имеют большое значение. И мы, как компания, и я лично видим предназначение игры в го именно в облегчении диалога с представителями Китая, Японии, Кореи.

Такого же мнения придерживается и заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Горьков. Он назвал игру в го "первым компьютером" и основой "Семи государств".



Тренер Приморской Федерации го Сергей Токарев проводит мастер-классы для гостей ВЭФ. Фото: Федерация го

— Го – это не просто игра или времяпрепровождение, это в первую очередь философия и стратегия. Игра, которую называют "первым компьютером", потому что она мультимодальная. Она стала основой "Семи царств", основой собирания единого Китая. Чтобы развивать отношения с Китаем, с Японией, с Южной Кореей, где эта игра также распространена, важно понимать философию этой игры, – подчеркнул Сергей Горьков.

Виталий Несис и Сергей Горьков принимали самое активное участие во всех мероприятиях по игре Го, которые были представлены на ВЭФ.

В этом году в программу форума впервые включили турниры по самой популярной игре Азии. На набережной ДВФУ разместили два белых шатра, получившие название "ГОстиные". Здесь в течение 4 дней проходили официальные спортивные мероприятия. Ключевое из них — международный турнир "Кубок министерства экономического развития" с участием 48 сильнейших спортсменов из России, Польши, Китая, Японии, Кореи. Представитель последней и стал обладателем главного трофея – 21-летний спортсмен из Сеула Сонг Джэ-Хван прошел пять туров подряд без поражений. Второе и третье места достались россиянам Илье Шикшину и Александру Динерштейну. Примечательно, что именно Илью Шикшина победитель назвал самым серьезным соперником.

В шатрах свои товарищеские матчи проводили бизнесмены. Вряд ли еще где-то можно было бы увидеть за одним столом генеральных директоров двух гигантов золотодобычи России: главу "Полюса Золота" Дмитрия Грачева и главу "Полиметалла" Виталия Несиса.

Но настоящий ажиотаж происходил вокруг робота Golaxy, которого специально к ВЭФ привезли из Пекина. Сразиться с искусственным интеллектом мог любой желающий.



Делегаты форума сразились с роботом Golaxy. Фото: Федерация го

В России игра го на сегодняшний день распространена более широко, чем в странах Европы. Правда, азиатская игра в нашей стране движется не с Востока на Запад, а наоборот. Первая спортивная федерация Го появилась в Хабаровске 6 лет назад, спустя два года открылось представительство в Магадане, а в этом году аккредитацию Минспорста получила Приморская федерация Го. Становление организации в России во многом связано с поддержкой компании "Полиметалл", благодаря которой заниматься в секциях могут бесплатно дети и взрослые.

— Я играю в эту игру с 1988 года, и я счастлив, что увлечение, разделяемое узким кругом людей в конце 80х, так широко распространилось. У меня такое ощущение, что тогда я лично знал всех людей в РФ, которые играли в го. А теперь в перечень активных игроков, которые имеют богатую турнирную практику, входят тысячи людей, — отметил Виталий Нессис. — У нас на Дальнем Востоке секции по игре в го есть практически в каждом регионе. И я рад, что такое количество людей уже "заразилось" этой игрой.

Он также отметил, что в свое время не просто так увлекся игрой в го. Концепция интеллектуального хобби его привлекала всегда, а вот с шахматами отношения были сложные.



Россиянин Илья Шикшин против лидера сборной Кореи Сонг Джэ-Хвана. Фото: Федерация го

— Игру в го я выбрал потому, что у меня в семье все очень хорошо играли в шахматы. Я со своими родственниками, к сожалению, не мог добиться даже ничьей, что мне очень не нравилось. Однако я любил саму концепцию интеллектуальных игр и выбрал ту игру, в которую, кроме меня, ни в моей семье, ни в моем родном городе, практически никто не играл, — поделился воспоминаниями генеральный директор "Полиметалла". — Эта игра, может быть, не для каждого, потому что она требует определенного темперамента, но, с другой стороны, это система с обратной связью: не только темперамент обуславливает склонность к игре, но и занятие игрой также влияет на темперамент. Можно сказать, что это некий элемент воспитания и взросления.

Во время презентации Чемпионата мира по Го на ВЭФ выбрали почетных послов мирового турнира. Кроме главы "Полиметалла" и заместителя министра экономического развития РФ Сергея Горькова ими стали президент Европейской федерации Го Мартин Стяссны и глава Владивостока Виталий Веркеенко.

— Я 20 лет назад познакомился с го и уверен, что это не просто игра. Хочу напомнить, что в переводе она означает "разговор руками". Го – это также спорт, стратегия, дипломатия и философия жизни, а не философия войны. Играя в го, почувствуйте ее глубину, – обратился к присутствующим Виталий Веркеенко. – Я рад, что первой страной за пределами Азии, где состоится чемпионат по го, станет Россия. В частности, международный турнир пройдет во Владивостоке. Наш город всегда был воротами из Азии в Европу. И я, безусловно, благодарен федерации, что эта игра так стремительно у нас развивается. И все больше и больше моих друзей играют в го.



Глава Владивостока стал одним из четырех послов Чемпионата мира 2020. Фото: Федерация го

Между тем, турниры на ВЭФ стали первыми крупными событиями, предшествующими Чемпионату мира. Обсуждает проведение в 2019 году Кубков консулов Японии, Кореи, Китая. Предположительной площадкой их проведения станет Дальневосточный федеральный университет, а также гостиницы Lotte и "Азимут". Как рассказал президент федерации го Приморского края Евгений Сус, уже сегодня в столице Приморья ведут свою работу 10 секций, из них 7 работают в городских библиотеках. Заниматься бесплатно может любой желающий. Узнать адреса и расписание можно по телефонам: 8-984-195-80-43, 8-914-715-41-96.