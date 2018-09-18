«Космический выходной» пройдет в ТРК «Седанка Сити» во Владивостоке

"Космический выходной" в ТРК "Седанка Сити". Фото: предоставлено ТРК "Седанка Сити"

Торгово-развлекательный комплекс приглашает детей и их родителей на веселый праздник

18 сентября, PrimaMedia. Торгово-развлекательный комплекс "Седанка Сити" во Владивостоке 22 сентября в 13.00 приглашает детей и их родителей на веселый "Космический выходной", сообщает ИА PrimaMedia.

На 4 этаже пройдет космическая развлекательная программа, гостей комплекса посетят герои с другой планеты — трансформер Бамблби с железным Диноботом. Роботы вместе с детьми будут стрелять из дымовой пушки, заряжаться энергией с помощью танцев и спасать мир. Впервые в ТРК "Седанка Сити" — шоу людей со стеклянной планеты. Яркие, зеркальные костюмы, веселые танцы и блестящие конфетти не оставят равнодушными детей и взрослых. Веселые конкурсы от ведущего, зажигательные герои, море подарков создадут отличное настроение гостям комплекса.

На 3 этаже пройдут увлекательные мастер-классы оригами и изготовлению роботов — программа построена на основе конструктора и образовательной методики Lego WeDo и представляет уникальную возможность для детей дошкольного возраста изучить основы робототехники, создав и запрограммировав простые робототехнические модели. В программе: теоретическое знакомство с робототехникой, конструирование моделей и изучение принципов работы, программирование с помощью блочного языка программирования, управление роботом и выполнение увлекательных заданий.



Праздник для детей. Фото: предоставлено ТРК "Седанка Сити"

Пока дети заняты на детской шоу-программе, для взрослых ТРК "Седанка Сити" подготовил приятные акции и летние скидки до 50%, с которыми можно ознакомиться на сайте http://sedanka.city/.

В торгово-развлекательном комплексе "Седанка Сити" можно провести время всей семьей весело и с пользой. Каждый член семьи найдет занятие по душе. Дети могут освоить профессии и почувствовать себя взрослыми в детском городе профессий "КидБург". Посоревноваться в меткости можно в современном просторном боулинг-клубе "Шарпей". Прекрасные дамы могут посетить магазины косметики, примерить на себе легкий дневной макияж от визажистов-консультантов, подобрать стильный наряд, аксессуары, нижнее белье и удобную модную обувь; посетить магазины домашнего уюта, текстиля и обновить обстановку в доме стильными дизайнерскими решениями.



Праздник для детей. Фото: предоставлено ТРК "Седанка Сити"

Для мужчин на -1 этаже есть крупнейший магазин бытовой техники, а также магазин актуальной электроники, где хороший выбор квадрокоптеров, автомобильных видеорегистраторов, радаров с детекторами и других электронных девайсов, а также первый мужской барбер. На фудкорте представлено 11 кухонь разных народов мира, где каждый найдет блюдо на свой вкус.

22 сентября стартуем в 13.00. Не опаздывайте!

Ждем вас в ТРК "Седанка Сити" ежедневно вс-чт с 10.00 до 21.00, пт-сб с 10.00 до 22.00

Ул. Полетаева, 6д

www.sedanka.city

instagram.com/sedankacity