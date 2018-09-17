Более 400 тысяч рублей собрали волонтеры на помощь больным детям во Владивостоке

Благотворительная акция "День доброго мороженого". Фото: Жанна Беляева

Благотворительная акция собрала сотни неравнодушных горожан и гостей приморской столицы на центральной площади

17 сентября, PrimaMedia. Веселый праздник мороженого прошел во Владивостоке в минувшее воскресенье, став заметным позитивным событием в общественной жизни города. Благотворительное мероприятие привлекло внимание сотен людей к проблеме детей, больных онкологией, сообщает ИА PrimaMedia.

"День доброго мороженого" — акция, ставшая традиционной для Владивостока. Мероприятие очень полюбилось горожанам и прошло уже в третий раз. Ярмарка, концерты творческих коллективов, викторины и конкурсы составили основную программу доброго праздника.

В благотворительной акции приняло участие 13 команд, объединённых одной целью, – помощи тяжело больным детям.

Команда "Конфетти". Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Продажа мороженого. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Гости могли приобрести разные виды мороженого, в том числе и непривычное черное. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Веселые мимы. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Любой желающий мог сфотографироваться на память. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Авторские сувениры броши. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Акция "День доброго мороженого". Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Акция "День доброго мороженого". Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 8

"Наше мероприятие проходит одновременно в нескольких форматах: концертной программы, ярмарки и самого интересного – соревнования. Между собой состязаются представители бизнеса и общественных организаций и школ. Сегодня в акции приняло участие 13 команд, они соревнуются по принципу, кто соберет больше денежных средств, продавая мороженое. Это лакомство нам сегодня предоставили многие местные производители, включая одного из крупнейших в крае — компанию "Владхлеб". Предприятие выпускает мороженое из натуральных ингредиентов по итальянской технологии.

Кроме того, участники привлекают денежные средства проведением различных мастер-классов, шоу и продажей сладостей", — рассказала глава фонда – организатора мероприятия "Сохрани жизнь" Светлана Горковенко.

Директор благотворительной организации также добавила, что все средства от продаж направятся в помощь детям, страдающим онкогематологическими заболеваниями. На сегодняшний день у фонда имеется 423 подопечных и многие из них нуждаются в дополнительном лечении в медицинских учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга. А, как известно, билеты на самолет на такие дальние расстояния стоят довольно дорого, особенно в летний период.

По словам организаторов, в результате проведения благотворительной акции было собранно более 400 тысяч рублей, что на 100 тысяч больше прошлогодних сборов. Больше всех отличилась команда "Конфетти", занявшая первое место и собравшая более 100 тысяч рублей. Значительную поддержку лидерам соревнований оказала компания "Владхлеб", чья продукция пользовалась особым спросом у гостей праздника.

Производитель предоставил для мероприятия шесть видов мороженого, изготовленного по итальянской рецептуре. В ассортименте были представлены разнообразные вкусы холодного десерта — от классического пломбира до необычного "черного манго" и "лаванды". Гости праздника также могли приобрести различную выпечку от "Владхлеба" на площади города. Всего около 500 хлебобулочных изделий и 20 килограмм мороженого передал "Владхлеб" организаторам. Также производитель организовал конкурс в сети Инстаграм. Гости мероприятия фотографировались с веселыми мимами и отмечали аккаунт @vladhleb.ru. Победители получили приз – сертификаты в Лакомку.

Во время мероприятия проходил сбор средств для онкобольных детей. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Гости праздника. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Татьяна Заболотная (слева) Светлана Горковенко (справа). Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 3

Капитан команды "Конфетти" и руководитель комитета по развитию женского предпринимательства общественной организации "Опора России" Лариса Бутенко уверена, помощь "Владхлеба" оказалась незаменимой.

"В этом году к нам присоседился "Владхлеб" и предоставил свое мороженое и хлебобулочные изделия, известные на весь Приморский край, это помогло нам собрать максимальное количество денег в помощь тяжело больным деткам, – рассказала Лариса Бутенко. — Ведь, к сожалению, когда приходит такое горе, каждая минута дорога, и чем больше средств будет в распоряжении фонда, тем большему количеству детей мы сможем помочь. Мы даже не ожидали, что "Владхлеб" окажет нам столь серьезную поддержку. А главное, что абсолютно все вырученные деньги, а не процент пойдут на помощь детям".