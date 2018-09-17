Сбербанк хочет продать свой офис во Владивостоке, но готов и сдать в аренду

Бывший офис Сбербанка предложили к аренде. Фото: сайт Российского аукционного дома

Несколько попыток отдать здание инвесторам под апарт-отель пока не увенчались успехом

17 сентября, PrimaMedia. Несколько неудачных попыток продать здание бывшего офиса Сбербанка на ул. Станюковича по Владивостоке привели к тому, что Российский аукционный дом (РАД) предложил лот к аренде. Но от идее продажи не отказались. Торги за обладание правом аренды пройдут в среду, 19 сентября, аукцион по продаже должен состояться позднее, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации РАД, срок аренды здания — не менее 5 лет с даты подписания акта приема-передачи, начальная цена ежемесячного платежа: 1,6 млн рублей.

Кирпичное административное здание на ул. Станюковича, 49а во Владивостоке было построено в 1997 году. Имеет площадь 2,4 тысячи кв. м. , шесть этажей, подвал, два цокольных этажа и пристройки. Фундамент из сборных железобетонных блоков, стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные. Ранее в здании находилось отделение Сбербанка, депозитарий и т.д

Бывший офис, который пытались несколько раз продать, но не смогли найти покупателя, так и не снят с продажи. Параллельно с аукционном на аренду, готовятся документы и для аукциона на продажу. Он должен состоятся через два дня после "арендного". 21 сентября. Начальная цена лота в 133 млн рублей держится на одном уровне уже несколько попыток продать на протяжении нескольких месяцев. Минимальная цена — 106 млн рублей.

Здание выставляли на торги уже несколько раз. Первый аукцион прошел в ноябре 2017 года, тогда цена лота составляла 167 млн рублей. Второй раз пытались продать за 133,6 млн рублей. Потом было еще несколько неудачных попыток продать за 133 млн.

По мнению опрошенных экспертов, наиболее эффективным использованием объекта станет переделка в апарт-отель со СПА-комплексом и рестораном в цокольных этажах. Но характер окружения здания (жилые и административные здания разного состояния и годов постройки), его местоположение (не очень удобные подъездные пути), не будут способствовать увеличению спроса среди потенциальных клиентов гостиницы. Объект удален как от деловой части города, так и от основных достопримечательностей. Кроме того, и в центральной части города, и на территории острова Русского есть немало средств размещения, которые могут удовлетворить спрос клиентов даже в сезон пиковой деловой активности (например, во время ВЭФ). Возможным целесообразным использованием здания было бы его перепрофилирование в комплекс апартаментов на продажу.

При этом на первом и цокольных этажах здания можно разместить ресторан, СПА— или фитнес-центр и т.п. К тому же, неподалеку ведется строительство жилого комплекса "Гавань Резиденс". Это может оказать положительное влияние на имидж района, а с учетом реконструкции здания в комплекс апартаментов будет создаваться синергетический эффект и, возможно, послужит развитию инфраструктуры и созданию новых качественных объектов на территории всего района в будущем.