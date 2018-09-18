Первый мобильный кванториум передали приморским школьникам

Мобильный кванториум. Фото: Герман Катаев

Детский технопарк предназначен для проведения занятий по нескольким научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям

18 сентября, PrimaMedia. Мобильный кванториум, который уже этой осенью отправится по школам города и сел в отдаленных районах Приморского края, презентовали 14 сентября во Владивостоке. Первым передвижную техностанцию осмотрел врио губернатора Андрей Тарасенко, сообщает ИА PrimaMedia.

Мобильный кванториум – это передвижной комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, где дети могут осваивать навыки VR, робототехники и промышленного дизайна. Для Приморского края мобильный кванториум был куплен по инициативе врио губернатора Андреем Тарасенко, он и провел экспертизу техностанции.



Андрей Тарасенко осмотрел кванториум. Фото: Герман Катаев

"Очень здорово, что в рамках передвижной станции можно своими руками собрать популярную радиоуправляемую модель робота или квадрокоптер, — отметил Андрей Тарасенко. — В моем детстве я о таком мог только мечтать. Мы собирали самые элементарные транзисторы, приемники, и когда они начинали говорить, это была фантастика. Важно, что кванториум – мобильный, то есть он будет перемещаться по самым отдаленным районам края, и девчонки и мальчишки сел и небольших городов тоже смогут получить навыки в роботостроительстве".

Елена Цымбал, директор ГОАУ ДОД "Детско-юношеский центр Приморского края", оператор проекта

Мобильный детский технопарк "Кванториум" предназначен для проведения занятий по нескольким научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Он включает в себя несколько квантумов.



Мобильный кванториум. Фото: Герман Катаев

Геоквантум учит школьников собирать, анализировать и представлять пространственные данные для решения различных задач в транспорте и логистике, геологоразведке и добыче полезных ископаемых, в сельском хозяйстве и ЖКХ, археологии, землеустройстве, градостроительстве, обороне и безопасности, МЧС и управлении территориями. Здесь ребята могут изучать основы аэрофотосъемки, картографии, моделирования 3D-объектов, основы пилотирования беспилотных летательных аппаратов.

VR-квантум представляет собой занятия в виртуальной реальности, позволяя моделировать ситуации, максимально приближенные к реальности, просчитывать все возможные последствия и находить эффективные методы решений.



Мобильный кванториум. Фото: Герман Катаев

Квантум промышленного дизайна дает знания в области объемно-пространственного и графического проектирования, знакомит с передовым отечественным и зарубежным опытом в области художественного конструирования. На нем школьники учатся создавать компьютерные модели по современным технологиям.

Робоквантум совмещает в себе такие предметные области как наука, технологии, инжиниринг, искусство и математика. Он направлен на конструирование и программирование роботов.

Аэроквантум дает ученикам знания по аэродинамике и конструированию беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронике и схемотехнике, программированию микроконтроллеров, летной эксплуатации беспилотных авиационных систем. Он развивает интерес к проектной, конструкторской и предпринимательской деятельности.

Хайтэк-квантум – это высокотехнологичная лаборатория прототипирования, оснащенная 3D принтерами, станками с паяльным и другим оборудованием. Здесь можно изготовить любую деталь или устройство. Это "сердце" кванториума, здесь идеи превращаются в реальность.



Мобильный кванториум. Фото: Герман Катаев

Пока куплен только один фургон, но в планах администрации Приморского края развивать это направление. Мобильный кванториум – это только часть большого проекта "Образование в Приморье – курс на развитие", в рамках которого планируется строительство больших технопарков в разных частях Приморья, и мобильный кванториум будет служить им хорошим оперативным дополнением. Технопарки будут предлагать более глубокое погружение технически ориентированных детей в создание проектов.

Мобильный кванториум преследует цель обеспечит доступность технического творчества для детей из отдаленных территорий Приморья, так как даже если не все выберут в дальнейшем техническое направление, все должны себя в нем попробовать, и профориентация – это еще одна задача, которую поможет реализовать кванториум.

В октябре начнется подготовка педагогического состава по программам фонда "Образование", по окончании которой будет спланирован маршрут передвижения кванториума по Приморью. Но, как прогнозируют специалисты, первыми пунктами станут скорее всего Арсеньев и Большой камень, которые более других нуждаются в квалифицированных технических специалистах.