Дмитрий Песков: Кремль наблюдает за ходом второго тура выборов губернатора в Приморье

Кремль. Фото: ИА PrimaMedia

По словам пресс-секретаря президента, нужно ориентироваться на данные ЦИК

17 сентября, PrimaMedia. За ходом второго тура выборов губернатора Приморья наблюдают в Кремле. Такое заявление сделал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Коммерсант".

Кремль наблюдает за вторым туром выборов губернатора Приморья

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль наблюдает за ходом второго тура выборов губернатора Приморского края. По мнению господина Пескова, надо ориентироваться на данные Центризбиркома. "Главное — это ЦИК, все заявления сделаны. Мы также наблюдаем",— сказал представитель Кремля.

Во втором туре выборов участвовали врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко ("Единая Россия") и Андрей Ищенко (КПРФ). После обработки 80% протоколов кандидат от КПРФ опережал своего соперника на 8%. Однако после подсчета 95% голосов этот разрыв начал сокращаться, и уже при обработанных 99% протоколов расклад изменился в пользу господина Тарасенко.

В штабе Ищенко изменение результатов назвали беспределом и пообещали их оспорить. ЦИК отказался подводить итоги выборов губернатора Приморья до тех пор, пока не будут рассмотрены все жалобы.