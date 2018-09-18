Принять участие в разработке Нацпрограммы развития Дальнего Востока готовится Приморье

Разработать Национальную программу развития Дальнего Востока поручил президент России. Фото: Фотобанк ТАСС

Работать предстоит в контакте с правительством РФ, общественными и деловыми сообществами

18 сентября, PrimaMedia. Разработать Национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года с перспективой до 2035 года, о которой говорил президент России Владимир Путин на пленарном заседании четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке, будет поручено правительству РФ в тесном контакте с региональными властями, а также общественными институтами. Какие задачи ставит президент, какие результаты должны быть достигнуты, разбиралось с помощью экспертов ИА PrimaMedia.

Главная цель Нацпрограммы

Кардинальное улучшение жизни граждан, проживающих на Дальнем Востоке. По словам президента РФ Владимира Путина, нужно добиться того, чтобы ближайшие годы в Дальневосточный регион приезжало больше людей из других регионов страны, чем уезжает из него.

"Стремиться нужно к тому, чтобы как можно больше наших граждан жили, работали и строили свои дома, создавали семьи, растили детей именно здесь – на Дальнем Востоке", – сказал Владимир Путин.

Ключевыми направлениями программы должны стать такие сферы, как качественное жилье и услуги ЖКХ, транспортная доступность, связанность Дальнего Востока со всей Россией, здравоохранение, культура и возможности для занятий спортом, а результатом – предметные изменения в этих сферах.

Что предстоит сделать в ближайшее время

Необходимо объединить, интегрировать мероприятия уже существующих национальных проектов и госпрограмм, при этом учесть стратегию развития всех дальневосточных регионов.

"Нужно стремиться, чтобы темпы экономического роста Дальнего Востока были выше среднемировых, не менее 6% в год", – подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, "майским" Указом Президента Владимира Путина 2018 года определены 12 национальных проектов и программ социально-экономического развития России: "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Производительность труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт".

Какие задачи ставятся

Амбициозные, прорывные, опережающие. При этом программа должна содержать измеримые показатели. Никакой размытости, понятная любому человеку конкретика.

Среди самых важных задач, по словам президента, — демографические меры поддержки семей. Традиционные для Дальнего востока отрасли (рыбное и лесное хозяйство, транспорт и логистика, добыча полезных ископаемых и т.д.) нужно вывести на новый уровень. Значительнее продвижение должно быть достигнуто в сферах, определяющих тенденции глобального прогресса, таких, как образование, наука, международное сотрудничество.

Центры притяжения

Одним из самых ярких, по мнению главы государства, уже сейчас является остров Русский, где уже создан крупнейший на Дальнем Востоке научно-образовательный центр и строится технопарк.

По сути, весь Дальний Восток должен стать площадкой для внедрения передовых цифровых решений на транспорте и в ЖКХ, в образовании и здравоохранении, в сфере предоставления государственных услуг. Среди важных направлений развития региона президент также назвал поддержку малого и среднего бизнеса.

Почему Дальний Восток?

Как заявил Владимир Путин, развитие Дальнего Востока – безусловный приоритет, последовательная, долгосрочная политика, направленная на то, чтобы создать в динамично растущем Азиатско-Тихоокеанском регионе мощный центр международного сотрудничества и интеграции, деловой и инвестиционной активности, образования, науки и культуры. Создание такого центра, прежде всего, в интересах жителей России, дальневосточников, их благополучия.

Глава государства отметил, что за последние годы в регионе достигнуто многое, увеличены показатели в сфере промышленности, только в рамках специальных механизмов – ТОРов и Свободного порта Владивосток – запущено свыше 130 новых предприятий, создано более 16 тысяч современных рабочих мест в таких сферах, как производство строительных материалов, транспортная инфраструктура, машиностроение, туризм, добыча полезных ископаемых, освоение морских биоресурсов и агропромышленный комплекс.

Подготовка программы

Подготовить Национальную программу развития Дальнего Востока Владимир Путин намерен поручить правительству РФ. Подготовка будет вестись в самом тесном контакте с дальневосточными регионами, с их гражданами и бизнесом, с общественными и деловыми объединениями. И только затем, после детальной проработки, программа будет утверждена Указом Президента Российской Федерации.

В Приморском крае опыт такой работы имеется. На протяжении лета глава региона Андрей Тарасенко проводил встречи с жителями муниципалитетов и представителями различных сфер жизни края, собирая от жителей предложения в план нацпроектов по исполнению "майского" указа президента РФ.

Также в Приморье реализуется Комплексный план социально-экономического развития региона. Из федерального бюджета на эти цели край получил 5 млрд рублей. Средства направят на строительство объектов в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. Реализовать проекты планируется в 2018-2020 годах.

Отметим, тема пленарного заседания четвертого Восточного экономического форума – "Дальний Восток: расширяя границы возможностей". На нем выступили президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Монголии Халтмагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Премьер-министр Республики Кореи Ли Нак Ён. Кроме глав ведущих государств Азиатско-Тихоокеанского региона в заседании приняли участие руководители глобальных корпораций, международные эксперты в сфере политики, экономики, науки, культуры, экологии, представители бизнеса – более 6 тысяч участников из более 60 стран.