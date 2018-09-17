Еще около 30 приморских пенсионеров приступили к изучению компьютера

Знакомство с азами компьютерной грамотности. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Пенсионеров обучают пользоваться сайтами Госуслуг, различных краевых и федеральных ведомств, общаться с помощью социальных сетей

17 сентября, PrimaMedia. С начала года почти 400 пенсионеров Приморья прошли обучение на курсах по программе "Бабушка и дедушка онлайн". Около 30 человек уже начали занятия в новом учебном году. Обучение проходит во всех филиалах Приморского центра социального обслуживания населения. Пенсионеров знакомят с азами компьютерной грамотности, обучают пользоваться сайтами Госуслуг, различных краевых и федеральных ведомств, общаться с помощью социальных сетей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"Выпускники наших курсов говорят о том, что полученные знания существенно облегчают жизнь. Бабушки и дедушки активно делятся информацией о возможности бесплатного обучения с окружающими. Поэтому очередь на занятия постоянно пополняется. Сегодня в ней более 170 пенсионеров по всему краю", – рассказали в центре.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, в октябре 144 пенсионера сядут за парты в компьютерных классах лицеев и колледжей. Такие занятия софинансируются краевой администрацией в рамках краевой госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края" и местным отделением Пенсионного фонда России.

"В отличие от проекта “Бабушка и дедушка онлайн”, где обучение проходит при помощи инструкторов-добровольцев, в образовательных учреждениях с учениками “в возрасте” занимаются преподаватели. Но и в том, и в другом случае, результаты хорошие", – подчеркивает директор департамента Лилия Лаврентьева

Напомним, реализация национального проекта "Бабушка и дедушка онлайн" началась в Приморье с 2014 года. За это время свидетельства об окончании бесплатных компьютерных курсов получили более 3 тысяч пожилых людей.

Мероприятия, связанные с компьютерной грамотностью, учли в проекте дорожной карты, разработанной по поручению Президента РФ и "Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года".

По словам вице-губернатора Павла Серебрякова, создание условий для активного, здорового долголетия приморских пенсионеров – одна из приоритетных задач, над решением которой специалисты ведомства работают не первый год. Он подчеркивает, что компьютерная грамотность влечет за собой изменение качества жизни пенсионеров, способствует общению, преодолению социальной и информационной изоляции.

"Учитывая популярность бесплатных курсов у пожилых людей, мы внесли развитие этого проекта в дорожную карту “Активное долголетие”, – информирует Павел Серебряков.

Информацию о работе компьютерных курсов для пенсионеров можно получить на сайте ПЦСОН или по социальному телефону: 8 (423) 2-604-314.