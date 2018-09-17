"Примавтодор" ремонтирует муниципальные дороги в Арсеньеве, Октябрьском и Спасском районах

"Примавтодор" ремонтирует муниципальные дороги. Фото: Станислав Луценко

Работы были проведены в рамках муниципального контракта

17 сентября, PrimaMedia. Дорожная компания "Примавтодор" завершила ремонт улицы Жуковского в Арсеньеве. Работы были проведены в рамках муниципального контракта. В настоящий момент по муниципальным контрактам идет ремонт на четырех территориях Приморского края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"В Арсеньеве был выполнен ремонт центральной улицы Жуковского, в настоящий момент работаем по контракту на ремонт придомовых территорий. Также по муниципальным контрактам ведем работы по благоустройству в Октябрьском районе, ремонт дорог в Глазковке и Спасском районе", – рассказали в "Примавтодоре", добавив, что в ближайшее время дорожники зайдут в села Преображение Лазовского района и Устиновка Кавалеровского района.

Напомним, поручение главам муниципальных образований наладить работу с филиалами "Примавтодора" дал Андрей Тарасенко. Всего в этом году на поддержку дорожного хозяйства муниципалитетов из бюджета Приморского края направлено 707 млн рублей. В том числе дополнительно добавлено 164 млн рублей на ремонт дорог в населенных пунктах. Дорожные и строительные работы ведутся в рамках государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2020 годы".