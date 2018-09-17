В России. 17 сентября, 20:10
Популярные мессенджеры. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

WhatsApp в темных тонах: мессенджер получил новое оформление

И стал доступен на кнопочных телефонах

17 сентября, PrimaMedia. Популярный мессенджер WhatsApp сделал возможным для пользователей изменить оформление программы. Оно будет выдержано в более темных тонах, сообщает ИА PrimaMedia.

Об этом сообщили разработчики мессенджера WhatsApp. Также недавно мессенджер стал доступен пользователям кнопочных телефонов. Благодаря этому, количество пользователей значительно выросло в короткие сроки: в сети стало больше на полтора миллиона новых аккаунтов.

Добавим, что по мнению экспертов, темные тона оформления мессенджера сделают его вид более дружественным и психологически комфортным, что привлечет новых пользователей. Также новое оформление не будет сильно раздражать зрение и будет экономить заряд аккумулятора. Сейчас разработчики тестируют новинку, и скоро она станет доступна на iOS и Android.

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