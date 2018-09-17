Зюганов попросил Путина вмешаться в ситуацию с выборами в Приморье

КПРФ. Фото: ИА PrimaMedia

Также председатель КПРФ пообещал провести общероссийскую акцию протеста

17 сентября, PrimaMedia. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов потребовал, чтобы президент РФ Владимир Путин вмешался в ситуацию со вторым туром выборов губернатора в Приморье. Кроме того, коммунист анонсировал общероссийские акции протеста, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РБК.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил о криминальном беспределе на выборах в Приморском крае и потребовал, чтобы президент Владимир Путин вмешался в ситуацию. Об этом Зюганов заявил на брифинге в Госдуме, аудиозапись его выступления поступила в РБК.

"Мы требуем, чтобы президент, который является гарантом Конституции, срочно своим указом создал комиссию. В нее готовы войти депутаты всех фракций Госдумы, члены ЦИК. Потому что тот исполняющий обязанности, который там сидит [в администрации Приморья], по сути дела, проводит уголовные выборы. Мы подготовили материалы для расследования в Следственный комитет, в полицию и прокуратуру. Я переговорил со всеми силовиками, кремлевскими руководителями и [главой ЦИК Эллой] Памфиловой. Они, я уверен, откликнутся", — сказал Зюганов.

Он пообещал также 22 сентября провести общероссийскую акцию протеста. "Тема приморских выборов будет центральной. Сейчас на площади рядом с администрацией во Владивостоке народ требует честных и достойных выборов и реального подсчета", — уточнил лидер КПРФ. "На выборах в Приморье мы получили криминальный беспредел", — подытожил результаты подсчета голосов Зюганов.