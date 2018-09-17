Старт Всероссийского конкурса социальных проектов «ИННОСОЦИУМ» был объявлен на IV ВЭФ

НКОЛаб. Фото: Предоставлено организаторами

Прием заявок начнется уже 1 октября 2018 года

17 сентября, PrimaMedia. На Восточном экономическом форуме был объявлен старт Всероссийского конкурса социальных проектов "ИННОСОЦИУМ" – совместный проект Фонда Росконгресс и благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". Прием заявок начнется 1 октября 2018 года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу фонда "Росконгресс".

К участию в конкурсе приглашаются студенты, обучающиеся на факультетах коммуникации, медиа и дизайна. Конкурс направлен на привлечение внимания молодежи к актуальным социально значимым проблемам и способам их решения, а также на распространение эффективного опыта социального проектирования. Участники представят свои проекты по следующим направлениям: здравоохранение, экология, образование, активное долголетие, инклюзивность, женское лидерство, развитие территорий, культура. Имена финалистов будут объявлены на Российском инвестиционном форуме в феврале. А победители конкурса получат денежное вознаграждение для реализации проекта, который они смогут представить на площадке ПМЭФ-2019.

Александр Мальгин, проректор МГИМО МИД России рассказал, почему студенты – это правильно выбранная целевая аудитория, и почему им будет интересно принять участие в конкурсе. "Для студентов это более понятная история, так как сейчас студенческая жизнь и образование построено по проектному принципу. Им привычно сдавать зачеты, делать итоговые работы в группах, проектах и даже то распределение средств, которое идет внутри на социально-студенческую работу, оно как правило – в режиме грантов. Сейчас главным условием проектов является их реализуемость, по-другому студенты не приходят. Университеты могут послужить минимальной обучающей площадкой, где студентам могут объяснить, как сделать проект реализуемым и экономически эффективным", – сказал Мальгин.

Решение социальных задач также невозможно без участия корпоративного сектора. "У Русской медной компании есть позитивный опыт проведения конкурса для старшеклассников, который показал, что местные сообщества с энтузиазмом включаются в социальное проектирование, решение актуальных проблем и задач, если дать им поддержку их идей. Причем проблемы и задачи чаще всего оказываются не глобальными, а вполне решаемыми. И реализация проектов в рамках конкурса запускает цепочку позитивных изменений на территории. Вместе с Фондом Росконгресс мы будем масштабировать эти идеи на всю страну" – добавила Анна Шабарова, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК

Фонд "Искусство, наука и спорт" поддержал инициативу Фонда Росконгресс. "Конкурс, объявленный в рамках Центра развития социальных коммуникаций „ИННОСОЦИУМ“, поможет выявить лучшие механизмы продвижения различных социальных тематик. В рамках программы поддержки людей с нарушением зрения „Особый взгляд“ объявлена одноименная номинация. Это отличный способ привлечь внимание молодых людей к таким актуальным проблемам, как изоляция людей с ограниченными возможностями. А также узнать мнение современных профессионалов цифрового поколения о наиболее эффективных способах коммуникации", – сказала Мария Мельниченко, программный директор благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт"

"Фонд „Память поколений“ считает важным участие в подобных социально значимых конкурсах и с радостью поддержит организаторов – Фонд Росконгресс, ведь он, как и мы, занимается важным делом – формированием активной позиции у населения и привлечением его к решению общественных проблем. Мы уверены, что этот конкурс повысит интерес молодежи к общественной деятельности, и с помощью их свежих оригинальных идей мы создадим новые эффективные технологии социальных коммуникаций, в том числе в вопросах активного долголетия", – говорит Марина Павленко, заместитель исполнительного директора БФ "Память поколений".

Актуальность проведения конкурса прокомментировала заместитель директора по социальной деятельности Фонда Росконгресс Елена Маринина: "Благодаря качественным социальным коммуникациям в обществе возникает культура социальной ответственности, вовлеченности каждого в достижение общего блага. Мы создаем проект „ИННОСОЦИУМ“ с целью поддержания развития и масштабирования в России современных и эффективных технологий социальной коммуникации, чтобы вывести их на новый уровень. И поэтому важной составляющей конкурса станет образовательная программа, направленная на развитие навыков и компетенций по созданию социальных коммуникаций у молодого поколения, от которого зависит наше будущее".

Александра Болдырева, исполнительный директор Форума Доноров также поддержала инициативу Фонда Росконгресс. "Социальная сфера должна быть привлекательной для молодых людей. Многое из того, что в ней делается – делается на сложные темы, поэтому очень важно, чтобы социальные проблемы и их решения не отпугивали молодежь. На молодое поколение возлагаются очень большие надежды благотворительного сектора, поэтому необходимо вовлекать их, преподносить информацию в доступной им форме. Мы осознали это семь лет назад, и с тех пор каждый год проводим конкурс лучших, самых ярких, искренних и увлекательных фотоисторий о филантропии „ОБЪЕКТИВная благотворительность“. Это наш ответ на вопрос о том, какой должна быть эффективная социальная коммуникация".

В целях поддержки идеи создания Конкурса "ИННОСОЦИУМ" и обозначения проблематики и тенденций развития социальных коммуникаций в России и в мире в рамках деловой программы ВЭФ также состоялась панельная дискуссия "Драйвер изменений в обществе: как настроить эффективные социальные коммуникации" с участием экспертов в сфере медиа и коммуникаций, представителей социально ориентированного бизнеса, государства и институтов поддержки социального сектора.

Участники дискуссии пришли к выводу о том, что социальные коммуникации позволят выстроить доверие, которое необходимо для взаимодействия государства, бизнеса и общества и системного решения социальных задач. Антон Долгов, исполнительный директор Фонда президентских грантов, уже на протяжении полутора лет поддерживающего социальные проекты в различных регионах России, отметил, что сегодня НКО либо стесняются рассказывать о себе и своих проектах, либо не умеют это делать на профессиональном уровне. В то же время "полностью успешным можно считать тот проект, от которого „пошли круги по воде“. Без коммуникации не будет устойчивости. Будет много тысяч добрых дел, но они не превратятся в процессы, которые меняют общество к лучшему".

Социальные коммуникации также являются важным инструментом создания доверия межу властью и обществом, поскольку помогают не только информировать граждан о социальных инициативах государства, но и получать обратную связь об их эффективности и даже вовлекать население в их реализацию. С этим согласился мэр города Магадана Юрий Гришан: "На основе коммуникации с людьми мы делаем власть доступнее, прозрачнее, люди понимают, что они играют значительную роль в управлении городом".

Екатерина Сон, генеральный директор Effie Awards Russia, самой престижной в мире маркетинг-премии, в свою очередь отметила прозрачность как один из факторов, определяющих роль бизнеса в системе социальных коммуникаций, наряду с глобализацией социальных и экологических проблем, а также появлением поколения Z – потребителей с совершенно новыми, социально ответственными мотивами поведения. Сегодня компании, которые не участвуют в решении социальных задач или не умеют коммуницировать с ними, проигрывают, поскольку потребители нового поколения выбирают бренды, "созвучные их внутренним смыслам и ценностям. Именно поэтому социальная ответственность становится для бизнеса не просто благотворительностью, навязанной необходимостью и не средством сократить издержки, это становится фактором роста для бизнеса". И в этих условиях корпоративный сектор не может существовать без эффективной социальной коммуникации.

Подробнее о конкурсе www.innosocium.ru