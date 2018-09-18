Сенатор Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: ИА PrimaMedia

Сенатор Гольдштейн: Российское направление становится все популярней среди туристов из АТР

Прямые поступления от китайского въездного туризма в Россию в 2017 году составили 120 миллиардов рублей

18 сентября, PrimaMedia. Прямые поступления от китайского въездного туризма в Россию в 2017 году составили 120 миллиардов рублей. Об этом заявила ассоциация "Мир без границ". Около 40 миллиардов рублей пришлись на сферу международных перевозок, 14,7 миллиарда — на железнодорожное сообщение, 2,5 миллиарда — на музеи и другие объекты показа. Всего, по данным Росстата, Россию в 2017 году посетили около 1,5 миллиона гостей из Китая, — сообщает PrimaMedia.

— Существенно растущий туристический поток жителей Поднебесной в Россию является закономерным следствием развития российско-китайских отношений. Следуя примеру Председателя КНР Си Цзиньпина, который бывает в России с завидным постоянством, жители Китая с удовольствием помещают нашу страну. При чем, интерес вызывают не только традиционные направления — Москва и Санкт-Петербург — но и другие регионы, в особенности близкий к АТР Дальний Восток. Импульсом к увеличению въездного туризма стало, в том числе, введение режима Свободного порта, согласно которому иностранные гости могут посещать Россию без визы на срок до 8 дней, — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Сенатор так же подчеркнул, что интерес к нашей стране демонстрируют не только туристы из Китая, но и из других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

-Российское направление сейчас стало особенно популярно у жителей Республики Корея. Так, например, число прямых рейсов между нашими странами только во владивостокском аэропорту достигло 70 в неделю, на направлении работают три российских и пять южнокорейских авиакомпаний, — отметил Ростислав Гольдштейн.

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