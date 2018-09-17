В шаге от победы: "Адмирал" уступил ЦСКА в ожесточенной борьбе

"Адмиралу" не хватило жесткости в игре с ЦСКА. Фото: ИА PrimaMedia

Армейцы обыграли "моряков" в овертайме

17 сентября, PrimaMedia. Хоккеисты “Адмирала” уступили в напряженной борьбе московскому ЦСКА. Армейцы показали жесткий хоккей и получили достойный отпор. Вырвать победу у "моряков" гости смогли лишь в овертайме, сообщает ИА PrimaMedia.

С первых минут матча армейцы начали активно атаковать ворота “Адмирала”. Игра велась на половине “моряков”, но забить хоккеистам ЦСКА не удавалось, даже не смотря на их откровенный прессинг. Стоит отметить, что такой расклад дел игроков “Адмирала” не устроил и они, переняв манеру гостей, начали играть в агрессивный хоккей. Такие перемены в поведении игроков пошли на пользу команде и приморцы начали проводить весьма опасные атаки. Правда первый гол принадлежал все же гостям. На 11 минуте Сергей Калинин смог закатить шайбу в ворота “Адмирала” и открыл счет.

Нужно отдать должное, ответ “моряков” не заставил себя ждать. Буквально через две минуты приморцы, улучив момент, когда соперник останется в меньшинстве, распечатали ворота ЦСКА. Гол принадлежал нападающему Владимиру Бутузову. Но не долго музыка играла. Не успели приморцы порадоваться счету на табло, как армейцы вновь сделали перевес в свою пользу. Нападающий Константин Окулов, удачно поймав подачу своего сокомандника, закатил шайбу в ворота приморцев. На перерыв команды ушли со счетом 1:2 в пользу гостей.

Если первый период остался за ЦСКА, то вторая двадцатиминутка принадлежала хозяевам. Хоккеисты “Адмирала” с первых секунд ринулись в бой и начали атаковать ворота армейцев. Что, кстати, дало результат. На второй минуте периода нападающий Сергей Коньков смог обыграть вратаря ЦСКА и сравнял счет. А потом последовала серия удалений у армейцев, которые явно не желали терять преимущество и всеми силами старались поразить “Адмирал”. Причем в буквальном смысле, за что армейцы практически один за одним отправлялись на штрафную скамью. Казалось бы, идеальный момент для голов, но “моряки” ни разу не смогли воспользоваться своим преимуществом.

За 7 минут до конца матча Константин Глазачев, получив пас от своего сокомандника, отправил шайбу в ворота армейцев. Вратарь не успел на нее среагировать и “Адмирал” забил еще один гол. Стоит отметить, что вторая двадцатиминутка протекала по большей части на половине гостей. Лишь иногда хоккеисты ЦСКА проводили вылазки на сторону приморцев, но вратарь “моряков” Никита Серебряков был собран и внимателен. Не растерял он реакцию и на последних секундах периода. Армейцы в очередной раз провели быструю атаку, а вратарь “моряков” в очередной раз ее поймал. В раздевалку хоккеисты отправились со счетом 3:2, но уже в пользу приморцев.

Третья двадцатиминутка началась с ожесточенной борьбы. На льду в прямом смысле стало жарко, особенно когда схлестнулись нападающий ЦСКА Антон Слепышев и защитник “Адмирала” Иван Мищенко. Оба игрока отправились на две минуты в штрафную зону. После этого завязалась жесткая игра, армейцы давили и старались отыграться, “моряки” же не желали отдавать преимущество. Но в какой-то момент защита приморцев дрогнула, гости провели атаку и за 7 минут до конца периода сравняли счет. Последние минуты основного времени матча прошли в напряженной борьбе, но ни одна из команд так и не смогла обыграть соперника.

Победа "Адмирала" была близка, но в овертайме ЦСКА оказались не сильнее, нет, скорее хитрее. Удачно подстроив падение игрока, наш хоккеист, которого сделали крайним, отправился в штрафную зону. В конечном итоге игра закончилась с голом в ворота “моряков”.

Как отметил во время финальной пресс-конференции тренер “Адмирала” Сергей Светлов, игра была достойная, соперник попался быстрый и весьма агрессивный. “Моряки” показали полную самоотдачу, но гости были чуть сильнее.

Следующий матч “Адмирал” сыграет с “Динамо” из Риги. Встреча состоится 19 сентября в 19:30.