Всего одно нажатие на кнопку "Подписать" и пользователь уже обременен узами Гименея. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Смартфоны смогут поженить и выдать кредит

Электронную подпись привяжут к телефону и подписывать документы можно будет с экрана

18 сентября, PrimaMedia. Программисты делают все, чтобы минимизировать движения людей. Теперь ряд услуг, чтобы получить которые, пока необходимо встать с дивана и пойти в нужное учреждение, можно будет реализовать с помощью смартфона, оставаясь на месте. В частности, расписаться со своей второй половиной или взять кредит, передает ИА PrimaMedia.

Таким образом, гаджеты "научились" женить людей, совершать финансовые операции, например, выдавая кредит. Это стало возможно благодаря программному комплексу под названием "КриптоПро DSS". Его разработали российские эксперты. Комплекс сможет привязать электронную подпись к телефону, так что владельцу не надо будет ехать в банк или ЗАГС, чтобы получить необходимую услугу.

Подписать важный документ возможно будет прямо на экране смартфона, пишет ФАН. Всего одно нажатие на кнопку "Подписать" и пользователь уже обременен узами Гименея или стал владельцем круглой суммы, взяв кредит. А чтобы хакеры не радовались и не потирали руки в предвкушении атак, устройство будет архи защищено.

Испытать преимущества нововведения пользователи смогут в конце сентября.

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