Скафандр. Фото: ИА PrimaMedia

Глаз да глаз: Госдума рассмотрит сразу три законопроекта по контролю за "Роскосмосом"

Зато госкорпорации разрешат создавать коммерческие компании

18 сентября, PrimaMedia. Сразу три законопроекта по усилению контроля за "Роскосмосом" и другими компаниями космической сферы, были внесены на рассмотрение Госдумы правительством. В пояснительной записке сказано, что они направлены на "устранение пробелов правового регулирования, выявленных в ходе реализации госкорпорацией "Роскосмос" полномочий и функций, предусмотренных Федеральным законом "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Известий", законопроекты также предусматривают ужесточение контроля и за деятельностью других организаций, "имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности государства". Перечень таких организаций предлагается расширить.

Кроме того, правительство хочет разрешить "Роскосмосу" создавать коммерческие компании.

За невыполнение предписания об устранении нарушений в области лицензирования космической деятельности будет следовать административное наказание, предусмотренное новой частью статьи 19.5 КоАП.

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