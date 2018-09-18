Определен перечень нарушений, за которые УК будут лишать лицензий

ЖКХ. Фото: ИА PrimaMedia

К ним относятся ненадлежащее содержание и эксплуатация лифтов, систем газового оборудования, наличие задолженности перед ресурсоснабжателями

18 сентября, PrimaMedia. Вопросы усиления контроля за работой управляющих компаний (УК) были рассмотрены на заседании правительства 17 сентября. В частности, был определен перечень нарушений, из-за которых компании будут лишаться права управления домом, сообщает ИА Primamedia.

Открывая совещание, премьер-министр Дмитрий Медведев сказал: "Задача УК – чтобы в квартирах всегда были свет, тепло, вода. Чтобы все те услуги, за которые жильцы платят, предоставлялись. А в случае аварий управляющие компании должны обеспечить их срочную ликвидацию. Но бывают случаи, когда люди остаются без света или тепла по вине самих компаний. Хотя все эти услуги вовремя и в полном объёме жильцами оплачены."

По информации, размещенной на сайте правительства, к нарушениям отнесены: ненадлежащее содержание систем внутреннего газового оборудования, ненадлежащая эксплуатация лифтов, наличие задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев в размере оплаты по договору, непроведение испытаний системы отопления. Также в перечень включены нарушения правил содержания имущества в многоквартирном доме и правил предоставления коммунальных услуг, повлёкшие причинение тяжёлого вреда жизни или здоровью граждан, и другие нарушения.

Повторное нарушение этих требований будет основанием для прекращения деятельности по управлению многоквартирными домами.

Полномочиями по управлению и организации жилищных инспекций регионов наделено Министерство строительства.