Российский самолет пропал с радаров над Средиземным морем

Море. Фото: ИА PrimaMedia

В этот момент российские РЛС зафиксировали запуск ракет с французского фрегата

18 сентября, PrimaMedia. Российский самолет Ил-20 пропал с радаров над акваторией Средиземного моря. ЧП произошло в районе 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим в 35 километрах от берега, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации ТАСС из Минобороны, в это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата "Овернь" ("Auvergne").

В министерстве отметили, что на борту самолета находились 14 военнослужащих, "их судьба неизвестна", "командованием российской авиабазы Хмеймим организована поисково-спасательная операция".