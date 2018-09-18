Море. Фото: ИА PrimaMedia

Российский самолет пропал с радаров над Средиземным морем

В этот момент российские РЛС зафиксировали запуск ракет с французского фрегата

18 сентября, PrimaMedia. Российский самолет Ил-20 пропал с радаров над акваторией Средиземного моря. ЧП произошло в районе 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим в 35 километрах от берега, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации ТАСС из Минобороны, в это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата "Овернь" ("Auvergne").

В министерстве отметили, что на борту самолета находились 14 военнослужащих, "их судьба неизвестна", "командованием российской авиабазы Хмеймим организована поисково-спасательная операция".

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