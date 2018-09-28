Новый сезон Приморский театр кукол откроет уличным спектаклем

Приморский театр кукол. Фото: http://primpuppet.ru/

Вместе с приморскими артистами юных зрителей будут приветствовать гости из Петрозаводска (ИНФОГРАФИКА)

28 сентября, PrimaMedia. Уже ставшим традиционным уличным представлением 29 сентября на крыльце театра откроется 79-й сезон Приморского краевого театра кукол. На этот раз вместе с приморскими артистами юных зрителей будут приветствовать и гости из далекого Петрозаводска — актёры Театра кукол Республики Карелия, с которыми приморцы поменяются гастрольными спектаклями, сообщает ИА PrimaMedia.

Уличное представление Приморского краевого театра кукол состоится в субботу, 29 сентября, на крыльце театра. Начало в 11.00. Вход свободный.

В рамках гастролей Карельские кукольники покажут на сцене Приморского театра кукол два весёлых музыкальных спектакля по произведениям великого сказочника Корнея Чуковского — "Федорино горе" и "Муха-Цокотуха", а для ребят в детских садах — русскую сказку "Курочка Ряба".

Гастроли Театра Кукол Республики Карелия

29 сентября

12.00 — "Федорино горе" (К.Чуковский)

30 сентября

12.00 — "Муха-Цокотуха" (К.Чуковский)

Спектакли репертуара Приморского краевого театра кукол возобновятся с 6 октября.



Театр кукол. Фото: ИА PrimaMedia

Справка: Приморский краевой театр кукол — старейший театр кукол Дальнего Востока. Создан 25 декабря 1939 года решением Приморского крайисполкома, располагается в историческом двухэтажном здании по адресу ул. Петра Великого, 8. Зарубежную гастрольную деятельность театр ведет с 1989 года, выступает в качестве организатора театральных фестивалей с 1996 года. Искусству театра рукоплескали зрители Польши, Японии, Южной Кореи.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.