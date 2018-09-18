Жалобы на подкуп избирателей продолжают поступать по всему Приморью

Выборы. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

В Избирательную комиссию за два дня направлено уже более 80 обращений

18 сентября, PrimaMedia. Более 80 жалоб на нарушение избирательного законодательства в ходе второго тура выборов губернатора Приморского края, в том числе подкуп и подвоз незаконной агитации, поступило в Избирательную комиссию региона 17 и 18 сентября. Об этом заявила секретарь Крайизбиркома Наталья Камаева, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По словам Натальи Камаевой, жалобы поступают с разных территорий края.

"Большинство жалоб – на подкуп избирателей со стороны кандидата Андрея Ищенко, причем не только из Владивостока, но и Дальнереченска, Уссурийска и других городов и районов края. Люди присылают их на почту или приносят лично на бумажном носителе. И поток их не прекращается", – сообщила Наталья Камаева.

Напомним, в Приморье 16 сентября состоялся второй тур выборов главы региона. По предварительным результатам, после подсчета 99,1% голосов, лидирует Андрей Тарасенко.