Русский MeetUp. Фото: ИА PrimaMedia
Русский MeetUp

Обновленный вариант программы Русского MeetUp-2018 опубликован на сайте мероприятия

Участников дальневосточного IT форума ждет более 45 секций, UX-Марафон, конференция разработчиков и встречи с федеральными спикерами

18 сентября, PrimaMedia. Обновленный вариант программы дальневосточного IT форума Русский MeetUp-2018 (5-6 октября, ДВФУ) появился на официальном сайте мероприятия. Участников события ожидают более 45 секций, UX-Марафон, конференция разработчиков и встречи с федеральными спикерами, сообщает ИА PrimaMedia.

Программа мероприятия разделена на блоки: технологии и бизнес, искусственный интеллект и большие данные, виртуальная и дополненная реальность, IT в медицине. Отдельным блоком выделена конференция для разработчиков DevFest, проводимая по всему миру и организуемая сообществом Google Developer Groups. Большую часть мероприятия займут панельные дискуссии и практические воркшопы по блокчейну, кибербезопасности и цифровому искусству. Кроме этого, в рамках Русского Meet Up-2018 представители власти и бизнеса обсудят цифровую трансформацию государственного управления и наметят стратегию развития информационного общества Приморского края.

В первый день IT форума, 5 октября, в Дальневосточном федеральном университете пройдут более 30 секций. Среди тем, которые обсудят участники:

— Цифровая трансформация производства;

— Когда ИИ сможет захватить мир — перспективы и тренды;

— Кибербезопасность: решения для бизнеса;

— Применение виртуальной и дополненной реальности в образовании;

— Применение больших данных в современном искусстве;

— Ждут ли российских предпринимателей на Азиатских рынках;

— Blockchain и криптовалюта;

— IT в социальной сфере.

В качестве спикеров на секциях выступят федеральные эксперты лидер РГ НТИ "TechNet" Алексей Боровков, руководитель направления автомобильная промышленность в России и странах СНГ, Siemens Николай Тутуев, технический директор в России и странах СНГ, Dassault Systems 3DS Дмитрий Козаченко, технический директор KUKA Robotics Петр Смоленцев, генеральный директор Bentley Systems Николай Дубовицкий, программист, технический директор компании аналитики и обработки больших данных HABIDATUM Вадим Смахтин, разработчик в компании PostgreSQL Professional Стас Кельвич.

5 октября на площадке форума пройдет UX-Марафон. Это совершенно новый формат передачи знаний в области дизайна, состоящий из практических воркшопов и отработки полученных навыков.

Во второй день дальневосточного IT форума стартует конференция разработчиков DevFest Vladivostok. Участников ждут лекции о последних разработках и технологиях, искусственном интеллекте, воркшопы и интерактивы от экспертов отрасли. В блок конференции DevFest Vladivostok также войдут секции по языкам программирования Ruby, Elixir, Crystal от backend разработчика Алексея Крылова, мастер-класс по тестированию от инженера компании Cardpay Анастасии Лапшиной, лекция по применению машинного обучения к обработке и анализу текстов на естественных языках от тимлида MadDevs Андрей Минкина. Разработчик CometServer Виктор Трапенок проведет воркшоп по организации видео чата с использованием FreeSwitch и WebRTC.

Следите за обновлением программы на сайте rumeetup.ru. Зарегистрироваться и принять участие в форуме можно, перейдя по ссылке. Участие бесплатное.

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