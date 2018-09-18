Андрей Тарасенко. Фото: Пресс-служба АПК
#Выборы2018

Тарасенко после обработки 100% бюллетеней лидирует на выборах главы Приморья

18 сентября, PrimaMedia. Во втором туре выборов губернатора Приморского края победил врио главы региона Андрей Тарасенко, выдвинутый от "Единой России". После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%. Его соперник Андрей Ищенко (КПРФ) получил 48,06% голосов.

Промежуточные результаты подсчета голосов показывали лидерство господина Ищенко. После обработки 80% протоколов разрыв между кандидатами составлял около 8% в пользу кандидата от КПРФ. Затем, после подсчета 95% голосов, этот разрыв начал сокращаться и уже при обработке 99% протоколов расклад изменился в пользу господина Тарасенко.

Избирком Приморья сообщил, что получил более 80 жалоб на возможные нарушения на выборах главы региона. В числе нарушений — подкуп и подвоз незаконной агитации.

Ранее Избирательная комиссия Приморского края объявила о том, что закончила подсчет голосов на выборах второго тура губернатора региона.

"Подсчет [голосов] закончен, участковые комиссии сдали протоколы об итогах голосования [в территориальные избиркомы]. Заполнена увеличенная форма протокола", — сказала председатель Крайизбиркома Татьяна Гладких.

В комиссии сообщили, что итоги выборов утвердят до 22 сентября.

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