Мэр Владивостока уволил чиновников, отвечающих за муниципальное имущество

Администрация Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Заявления по собственному желанию написали первый вице-мэр Екатерина Химич и три начальника профильных отделов мэрии

18 сентября, PrimaMedia. Глава Владивостока Виталий Веркеенко подписал приказы об освобождении от занимаемых должностей четырех сотрудников администрации города, курировавших сферу управления муниципальным имуществом. В их числе первый заместитель главы Екатерина Химич, начальник управления муниципальной собственностью Андрей Елькин, начальник отдела управления распоряжения муниципальным имуществом Александр Татьков и начальник управления по учету и распределению жилой площади Сергей Еремин. Смену управленцев глава Владивостока объяснил курсом на повышение эффективности использования муниципальной собственности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Четыре сотрудника написали заявления по собственному желанию после проверки исполнения поручений главы города по эффективному использованию муниципального имущества.

Виталий Веркеенко сразу обозначил одно из ключевых направлений деятельности администрации города – повысить эффективность использования муниципальной собственности. Однако ряд проверок выявил многочисленные нарушения в этой сфере: долгосрочную аренду на невыгодных для города условиях, заниженную стоимость арендной платы, миллиардные задолженности по ней, самозахват муниципальных земельных участков и жилого фонда, при этом отсутствие реальных действий по их освобождению, фактический вывод части муниципального имущества из городского управления и тд.

Так, недавно в ходе осмотра муниципальных земельных участков на острове Русский, интерес к которому проявляют многие иностранные инвесторы, на территории памятника федерального значения "Пороховой погреб № 13", входящего в состав Владивостокской крепости в бухте Новик, мыс Экипажный, был обнаружен частный яхт-клуб — ОО "Алые паруса". И можно было расценить это как самозахват, если бы директор яхт-клуба, осуществляющего коммерческую деятельность на муниципальной земле, не числился директором муниципального бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки населения по различным видам спорта г. Владивостока". И не получал бы там зарплату из городского бюджета, фактически незаконно устроив под видом детской парусной школы стоянку частных маломерных судов.

Проверка показала, что в августе 2017-го этому МБУ также была передана часть муниципального имущества на праве договора хранения, то есть оно пользуется им бесплатно. Кроме того, один из объектов Порохового погреба – хранилище общей площадью 300 квадратных метров, находится в аренде у ООО "Новик-ДВ" с 2015 года сроком на пять лет. И, конечно же, арендатор не платит арендные платежи, о чем говорит судебный иск о взыскании задолженности и истребовании имущества, а также несколько исполнительных производств.

Ежегодно мэрия судится с сотнями таких должников и в итоге, как правило, остается ни с чем: должник признает себя банкротом, при этом в течение всего судебного процесса извлекая прибыль от использования муниципального имущества — ранее в контрактах предусматривался только судебный порядок расторжения.

"Похоже, что арендаторы и не собирались платить по счетам. Ущерб, нанесенный городскому бюджету в результате такой схемы, исчисляется сотнями миллионов рублей. В этом году в муниципальные контракты включен условия расторжения в одностороннем порядке в случае невнесения арендной платы более двух раз подряд, нецелевого использования городского имущества или передачи в субаренду без согласия собственника. Муниципальное имущество должно использоваться максимально эффективно в интересах города, а не отдельных лиц, и деятельность управления должна быть абсолютно прозрачной. Пока есть претензии к этой структуре", — заявлял ранее глава Владивостока.

Также ранее Виталий Веркеенко поручал пересмотреть зачастую заниженные арендные ставки для коммерческих компаний и наоборот снизить их для предприятий с социальной нагрузкой. Льготные условия должны предоставляться социальным проектам, а не коммерческим структурам под видом социальной деятельности, подчеркнул мэр города.

По итогам проверок многочисленные объекты социального найма оказались фактами "захвата" муниципального имущества под жилье и коммерческие проекты.

"Не допущу. Также прекращаю практику вооруженной охраны полуразваленных помещений, расходы на которую зачастую выше стоимости самих объектов. Так, на охрану муниципальной собственности в поселке Шигино за несколько лет было потрачено 54 миллиона бюджетных средств. Задача – не охрана ради охраны, а эффективный ввод в эксплуатацию", — заявил Виталий Веркеенко.

Глава Владивостока подчеркнул: важно разработать и реализовать программу управления муниципальной собственностью. Открыто на рыночных условиях, прозрачно на электронных аукционах. Кроме того, мэр поручил опубликовать полный перечень муниципальной собственности на сайте администрации Владивостока.

Напомним, глава города неоднократно подчеркивал, что аренда муниципального имущества – значимая часть доходов городского бюджета и необходимо использовать этот ресурс рационально и эффективно.

"На сегодняшний день арендаторы муниципальной собственности задолжали городу около 7,5 миллиардов рублей. Зачастую арендные ставки для коммерческих предприятий не соответствуют рыночным, но есть и такие случаи, когда цена завышена в разы. Сейчас проводится мониторинг в этой сфере, пересматриваются размеры арендных платежей. Не всегда эффективно распоряжаются имуществом и муниципальные предприятия, имеющие его в оперативном управлении. Что требует отдельного внимания", — отметил Виталий Веркеенко.