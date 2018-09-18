ДВ нужны проекты по строительству новых сетей ж/д дорог. Фото: Гречанюк Виталий, ИА PrimaMedia

Александр Шишкин: ДВ нужны проекты по строительству новых сетей автомобильных и ж/д дорог

В Совете Федерации прокомментировали готовность иностранных инвесторов «вкладываться» в транспортную инфраструктуру ДВ

18 сентября, PrimaMedia. Дальнему Востоку, безусловно, нужно строительство новых железных дорог и реконструкция существующих. Об этом завил сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин. Китайская государственная корпорация China Railway, занимающаяся строительство транспортных коммуникаций и объектов, рассматривает российский Дальний Восток в качестве одного из самых перспективных рынков для расширения, — сообщает ИАPrimaMedia.

— Дальнему Востоку в перспективе развития необходимо существенно расширить сеть железных и автомобильных дорог. Огромный интерес к проектам подобного рода проявляют зарубежные компании, они готовы инвестировать в ДФО, — сказал сенатор Александр Шишкин.

По его словам, ряд компаний уже заявили, что они готовы задействовать собственные технологии и оборудование и принять участие в строительстве транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке.

В интервью агентству "Синьхуа" генеральный директор компании China Railway Чжан Цзунъянь заявил, что российский регион нуждается в развитии сети железных и автомобильных дорог и строительстве мостов.

— Всё это говорит о том, что Дальний Восток больше не глубинка России, властям удалось добиться инвестиционной привлекательности, это внушает надежду на успешное будущее и реализацию всех амбициозных планов, — заключил Александр Шишкин.

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