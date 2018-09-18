На покупках экономит каждый пятый россиянин

Эксперты говорят, что подобная экономия связана с резким падением доходов граждан. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Прежде чем совершить покупку, граждане изучат все скидки на предложенный товар

18 сентября, PrimaMedia. Если учитывать результаты исследования Mail.Ru Research, а также сервиса объявлений "Юла", то получается, что россиянам не до жира. Каждый пятый, по словам экспертов, житель городов РФ старается затянуть пояс и сэкономить на покупках, передает ИА PrimaMedia.

Молниеносно реагируют россияне, когда видят объявления со скидками не меньше 20-26%. Об этом заявил сервис "Юла". Те товары, которые продаются на сайте по исходной цене, просматриваются гораздо реже.

Но даже скидка на одном ресурсе не мотивирует жителей РФ тут же совершить покупку как онлайн, так и в обычных магазинах. Прежде чем отдать свои кровные за товар, горожане мониторят несколько ресурсов, где есть объявления о продаже конкретно товара. Изучив, где его можно приобрести дешевле всего, пользователи созревают на покупку.

То есть, "плачу не глядя" — эта фраза приемлема не в нынешних реалиях.

Самыми экономными, по словам специалистов, оказались граждане в возрасте от 25-ти до 44 лет. Молодежь стала не такой уж беспечной в плане покупок. Деньги на ветер мало кто пускает. К такой категории покупателей относится лишь 12%.

Эксперты говорят, что подобная экономия связана с резким падением доходов граждан, зафиксированная четыре года тому назад, пишет Известия.