Андрей Ищенко. Фото: ИА PrimaMedia
#Выборы2018

В администрации Приморья опровергли предложение Андрею Ищенко стать вице-губернатором

Ранее кандидат от КПРФ сообщал, что ему предложили стать замом главы региона, но он отказался

18 сентября, PrimaMedia. Администрация Приморского края опровергла заявление кандидата в губернаторы от КПРФ Андрея Ищенко о том, что ему предложили пост вице-губернатора региона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

"Ничего ему не предлагали. Более того, он сам всеми путями пытается встретиться с [врио губернатора] Андреем Владимировичем [Тарасенко]", — сообщила ТАСС пресс— секретарь Тарасенко Елена Бурмистрова.

Ранее Андрей Ищенко, вышедший во второй тур досрочных выборов главы региона, заявил ТАСС, что ему поступило предложение стать вице-губернатором Приморского края, от которого он отказался.

По словам депутата законодательного собрания Приморского края Дмитрия Новикова ("Единая Россия"), он также ничего не знает о подобном предложении.

"Я сам пытался с ним встретиться как коллега по законодательному собранию, так как у нас скоро заседание комитета. Увы, он сказал, я процитирую дословно, что с единороссами он встречаться не будет", — сообщил агентству Новиков.

В воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 100% во втором туре выборов губернатора Приморья Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", набрал 49,55% или 253,2 тыс. голосов. Андрей Ищенко (КПРФ) — 48,06% или 245,55 тыс. голосов. Краевой избирком в понедельник, 17 сентября, сообщил, что официальные итоги выборов подведут в течение недели, до 22 сентября. В свою очередь глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье будут подведены только после того, как ЦИК РФ разберется во всех жалобах, которые могут поступить из региона.

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