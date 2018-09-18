А вот самыми бюджетными направлениями для путешественников стали туры в Киргизию, а также в Узбекистан. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Туристам назвали самые дешевые осенние направления в города СНГ

Известно, где бюджет провести отдых, а также, где совершить шопинг-тур

18 сентября, PrimaMedia. Для многих путешественников осень – благодатная пора, чтобы отправиться в путь и получить массу положительных эмоций. Как это сделать дешево и в каких городах СНГ это возможно, выяснили специалисты в области туризма, передает ИА PrimaMedia.

Согласно информации агентства ТурСтат, наиболее экономичными вариантами осеннего отдыха являются столицы Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Речь идет о Минске, Астане и Баку. Мало того, что в этих городах очень красиво, а достопримечательности удовлетворят любые вкусы и предпочтения туристов, так еще там можно относительно недорого провести отпуск. Эксперты подсчитали, что в среднем отдыхающие тратят 30-80 долларов в сутки. Эти деньги уходят на питание и проживание в вышеперечисленных городах.

В список популярных направлений, куда россияне предпочитают ездить осенью, входят также Алма-Ата, Душанбе и Ереван. В список входят и Кишинев, Ташкент, Бишкек, а также Ашхабад.

А вот самыми бюджетными направлениями для путешественников стали туры в Киргизию, а также в Узбекистан.

Еще одна особенность, которую заметили во время исследований туроператоры, это то, что многие туристы совершали конкретно шопинг туры в Баку и Астану. В этих городах СНГ можно недорого скупиться и там довольно большой выбор.

Комментарии
шопинг туризм отдых деньги (финансы) Времена года

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia