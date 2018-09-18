Военный самолет. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит комплексом ПВО С-200 сирийской армии

Россия обвинила в случившемся Израиль, самолеты которого прикрывались российским Ил-20

18 сентября, PrimaMedia. Российский разведывательный самолет Ил-20 сбит ПВО сирийской армии. В результате инцидента погибли 15 российских военнослужащих, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

О том, что российский самолет сбили силы сирийской противовоздушной обороны, агентству сообщили в министерстве обороны России. Как подчеркнули военные, российский самолет использовали как прикрытие самолеты F-16 израильских ВВС. Их истребители были не так заметны на радаре, как российский Ил-20.

В Минобороны также заявили, что расценивают действия Израиля как враждебные и безответственные, не соответствующие духу российско-израильского сотрудничества. Министерство обороны РФ оставило за собой право на ответные действия, однако какими они могут быть, пока не сообщается.

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